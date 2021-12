Com’era Antonella Clerici agli esordi: la riconoscete in questa immagine?

Com’era la nota Antonella Clerici agli esordi: la riconoscete in questa immagine? Il suo cambiamento è davvero incredibile!

Conosciamo tutti la giornalista e conduttrice Antonella Clerici, nota anche come la signora del mezzogiorno. Ma ricordate come era agli esordi della sua carriera?

Antonella Clerici ha conosciuto il successo nel piccolo schermo con il celebre programma culinario su Rai 1, La prova del cuoco, e da lì la sua carriera non si è più fermata. Ha raggiunto traguardi importanti come la conduzione del Festival di Sanremo nel 2005 insieme a Paolo Bonolis e nel 2010 come presentatrice principale, diventando così una delle poche donne ad aver conquistato questo ruolo. Dopo questi successi, la Clerici ha partecipato anche ad altri programmi di successo come Lo zecchino d’oro, Portobello e l’attuale The Voice Senior. Prima del successo però, Antonella Clerici era una giornalista di alcuni programmi sportivi come Dribbling e Oggi sport. Era giovanissima all’epoca, ve la ricordate agli esordi?

Com’era Antonella Clerici agli esordi?

Prima di diventare la conduttrice culinaria per eccellenza, avendo fatto tantissimi programmi inerenti al mondo dell’enogastronomia, la Clerici ha esordito nel mondo dello sport. Nel 1985 viene scelta per essere l’annunciatrice televisiva di Teleporter e successivamente conduce Dribbling accanto a Gianfranco De Laurentiis. All’epoca era veramente diversa, anche per la giovane età. I suoi capelli seguivano la tipica moda degli anni 80, una cascata di riccioli voluminosi e di un biondo super brillante.

La Clerici risulta anche con i tratti del volto molto più pieni. In questi anni si era vociferato su alcuni suoi presunti interventi di chirurgia estetica per quanto riguarda le labbra e gli zigomi. La stessa Antonella Clerici ha poi smentito queste voci affermando che all’epoca era una ragazza, ed era molto più magra di oggi. Per questo motivo il suo viso risulta più riempito, come un effetto rimpolpante. La conduttrice ha anche avuto una figlia che si chiama Maelle, quindi il suo corpo ha subito anche i cambiamenti della gravidanza. Sono passati molti anni, ma Antonella rimane sempre una bellissima donna, soprattutto grazie al suo sorriso contagioso e la sua grande professionalità.

Noi adoriamo Antonella Clerici, e voi ve la ricordavate ai suoi primi esordi nel mondo delle televisione?