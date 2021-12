Cosa è possibile guardare in tv stasera Venerdì 31 Dicembre? Dagli eventi musicali ai grandi film: sarà una serata indimenticabile.

Ci siamo! È iniziato l’ultimo giorno di questo 2021. Un anno che, senza alcun dubbio, resterà indimenticabile nella mente di ciascuno di noi per diversi motivi.

In attesa di poter dare inizio ad un nuovo anno, sperando che quello che sta per subentrare sia decisamente migliore rispetto a quello che sta per giungere al termine, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa guardare stasera in tv. Purtroppo, i casi positivi da Coronavirus aumentano sempre di più. E c’è chi ha scelto di trascorrere l’ultima notte dell’anno da soli nelle proprie case. Certo, a fare loro compagnia ci sarà una programmazione tv davvero pazzesca. A tal proposito, sapete cosa andrà in onda in tv? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Però, una cosa vogliamo anticiparla: sarà una serata davvero indimenticabile! A partire dagli eventi musicali in diretta dalle migliori piazze italiane fino ai di film imperdibili, sappiate che la serata del 31 Dicembre sarà davvero imperdibile. Pronti a scoprire ogni cosa?

Stasera 31 Dicembre, cosa guardare in tv? Tutta la programmazione

Oltre a due chiacchiere in famiglia, non può mancare affatto la tv in sottofondo! Ebbene. Cosa ci sarà da guardare stasera in tv? Da quanto si apprende, sembrerebbe che la programmazione di Venerdì 31 Dicembre sarà ricca di piacevolissime sorprese. Come ben sappiamo, su Rai Uno e Canale 5 ci saranno i classici concerti di fine anno, condotti rispettivamente da Amadeus e Federica Panicucci. Ma non è affatto finita qui. Su tutti gli altri canali, infatti, sono previsti dei programmi del tutto irresistibili. Scopriamoli insieme.

Su Rai Uno, come dicevamo, andrà in onda l’evento ‘L’anno che verrà’, condotto per l’ottavo anno consecutivo da Amadeus. Gli ospiti previsti per la serata sono davvero fenomenali. E le emozioni saranno davvero tantissime. Su Rai Due, invece, andrà in onda un film che i più piccoli adoreranno ed ameranno: gli Aristogatti! E su Rai Tre, infine, andrà in onda il meglio della 44esima edizione de Il Festival del circo di Montecarlo. Passiamo adesso, invece, ai canali Mediaset. Su Rete Quattro, andrà in onda il film ‘Le comiche 1990’. Su Canale 5, invece, ‘Capodanno in musica’ con la splendida Federica Panicucci. E su Italia Uno, infine, ‘Pulp Fiction’ con Uma Thurman. Le ‘sorprese’ non sono finite qui. Se volete concedervi qualche risata, vi consigliamo ‘A qualcuno piace caldo’ su Rai Movie. Oppure, ‘L’allenatore nel pallone’ su Cine 34. Se, invece, volete qualcosa di più magico, non potete perdervi su Canale 5 ‘Un semplice desiderio’.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Voi cosa scegliete?