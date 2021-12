Dalla nascita di Luna Marì ai 60 anni di Maria De Filippi: sono proprio questi i 10 momenti che difficilmente dimenticheremo di questo 2021.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e finalmente potremo salutare per sempre questo 2021. Un nuovo anno è alle porte. E, come ogni fine che si rispetti, è tempo di bilanci! Con l’augurio che il 2022 possa essere ancora di più diverso da quello precedente, in questo ‘particolare’ giorno dell’anno si è soliti tirare le somme. E volgere il pensiero all’indietro. È proprio questo che oggi vogliamo fare insieme a voi!

Seppure anche questo sia stato un anno decisamente complicato per tanti versi, per altri sarà un anno indimenticabile! Quanti di voi, diteci la verità, hanno vissuto dei momenti unici? Chi perché è diventato genitore, chi perché è convolato a nozze e chi, perché no, ha raggiunto tantissimi obiettivi prefissati in precedenza, per ciascuno di noi è stato un anno che ha portato tante cose belle. Lo è stato decisamente anche per i nostri cari Vip, sapete? Proprio di seguito, infatti, vi proporremo i 10 momenti di questo 2021 difficilmente dimenticheremo. A partire dalla nascita di Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez, fino ai 60 anni di Maria De Filippi, quest’anno ha regalato momenti indimenticabili. Scopriamoli!

Dalla nascita di Luna Marì ai 60 di Maria De Filippi: i momenti imperdibili di questo 2021

Un nuovo anno, quindi, sta per incominciare. E per tantissimi, però, quello che sta giungere sarà un anno davvero indimenticabile. Perché? Scopriamo i 10 momenti imperdibili di questo 2021:

Ilary Blasi regina de L'Isola dei Famosi: era esattamente il 15 Marzo scorso quando la conduttrice romana, dopo due anni di assenza dai palinsesti televisivi, ritornava sul piccolo schermo al timone dell'adventure reality di Canale 5. Piena di gaffe, battute in diretta e molto altro ancora, la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi è stata imperdibile. E siamo certi che lo sarà anche la prossima;

Fiocco rosa in casa Lucia-Ferragni: è nata la piccola Vittoria! Il 23 Marzo scorso, è stata annunciata la nascita di 'baby Vitto'. Festa grande in famiglia! Non soltanto qualche settimana prima, Fedez si è classificato secondo al Festival di Sanremo, ma è anche diventato papà bis. Un anno da incorniciare, non c'è che dire!

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati: il loro matrimonio, in realtà, era previsto nei mesi scorsi. La pandemia, però, ha fortemente condizionato e rivoluzionato tutto! Il 12 Maggio scorso, con un’incantevole scatto in bianco e in nero, la coppia ha annunciato di essere convolata a nozze;

Nasce Lillibet: a distanza di due anni dalla nascita del piccolo Archie, Meghan Markle ed Harry sono diventati genitori bis. Grandissima gioia per l'ex coppia reale, ma che non ha ugualmente portato il sereno in famiglia;

È nata Luna Marì: Belen Rodriguez desiderava tantissimo diventare mamma per la seconda volta. E ce l'ha fatta. Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl ha ritrovato l'amore con Antonino Spinalbese. E, nel Luglio scorso, ha dato alla luce la sua secondogenita. Un'emozione davvero indescrivibile, quindi. E che, senza alcun dubbio, la Rodriguez porterà per sempre con sé;

L'Italia ha vinto gli Europei di calcio: una notte davvero speciale, quella dell'11 Luglio. Non soltanto Belen Rodriguez ha dato al mondo Luna Marì, ma tutti noi ci siamo uniti sotto un unico calore: l'azzurro! L'Italia ha alzato la coppa al cielo: 'una notte magica'!

Ci sarà l'Ama-ter: nel corso della sua conferenza stampa prima dell'ultima serata del Festival di Sanremo, Amadeus era stato chiaro: non ci sarebbe stata una sua terza conduzione consecutiva. Invece, non è stato così. Il conduttore e direttore artistico ci sarà, eccome se ci sarà! Ci aspettiamo grandi cose;

Anna Tatangelo in love: dopo la fine della sua storia d'amore con Gigi D'Alessio, la cantante di Sora è nuovamente innamorata. Lui si chiama Livio Cori. E, come lei, anche lui è un volto noto della musica italiana;

Federica Pellegrini si sposa: dopo le Olimpiadi di Tokyo, la 'Divina' ha portato a casa una grande vittoria! Lei e il suo Matteo Giunta convoleranno a nozze. Al momento, è ignota la data, ma c'è da dire che sono splendidi;

‘Queen Mery’ compie gli anni! La regina di Mediaset ha festeggiato i suoi 60 anni. Ricevendo, così, un affetto spietato da tutti i suoi ammiratori.

Questi sono soltanto alcuni dei momenti imperdibili ed emozionanti di questo 2021. Non ce ne vogliate se non abbiamo citato tutti, ma non basterebbe un solo articolo. A tutti voi, comunque, vanno i nostri sinceri auguri. Che quello che verrà sia un anno ancora di più indimenticabile!