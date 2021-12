“Ti ho dato le mutande…”: Michelle Hunziker e Serena Autieri, episodio ‘imbarazzante’ durante le vacanze in montagna.

Sono due tra le donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Ma non tutti sanno che le due artiste sono anche grandissime amiche! Proprio così, Michelle Hunziker e Serena Autieri sono unitissime e lo hanno dimostrato anche durante la vacanza in Alta Badia che si sono concesse in queste festività di Natale.

Giorni di sciate, relax ed allegria… durante i quali, però, non sono mancati imprevisti. Ben due per la splendida Michelle, che però ha potuto contare sull’aiuto prezioso dell’amica Serena. Scopriamo cosa è accaduto durante il soggiorno in montagna!

LEGGI ANCHE —->L’abito nero di Michelle Hunziker è un sogno: quanto costa il look scelto per All Together Now?

Michelle Hunziker e Serena Autieri, imprevisto ‘imbarazzante’ in montagna: “Ti ho dato le mutande…”, cosa è successo

Vi capita di preparare con accuratezza la valigia per le vacanza ma, una volta giunti a destinazione, vi accorgete di aver dimenticato proprio la cosa più essenziale? Ecco, è successo anche a Michelle Hunziker in vacanza in montagna! E a raccontare l’episodio è stata proprio lei, nelle sue storie di Instagram. Inquadrando Serena Autieri ha esclamato: “Amica grazie che mi hai prestato le mutande“, “Due mutande e un reggiseno”, aggiunge la Autieri. Proprio così, Michelle ha dimenticato di mettere l’intimo in valigia ed è stata l’attrice napoletana a prestarglielo. Un siparietto divertentissimo, ma non è finita qua!

Durante la cena una nuova imbarazzante avventura per Michelle, che si ritrova con l’abito che indossa completamente ricoperto di vino rosso! Di che colore era l’abito? Bianco! La conduttrice svizzera esclama “Ma questo era un vestito bellissimo!”. E ancora una volta ci pensa la Autieri a tranquillizzarla: “Ti ho dato le mutande, detto proprio francamente, adesso ti darò pure i vestiti!”

LEGGI ANCHE —->Serena Autieri, avete visto la sua casa sul Golfo di Napoli? Quel ‘dettaglio’ è davvero adorabile!

Insomma, una vacanza ricca di peripezie, ma che ha messo in risalto la grande complicità tra Michelle e Serena. E voi, cosa aspettate a seguirle sui social? Non ve ne pentirete!