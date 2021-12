Fast & Furious, tensione nel cast: volano parole grosse tra i due attori

Tensione nel cast di “Fast & Furious”, volano parole grosse tra i due attori: in questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio cos’è successo

Molti di voi conosceranno la famosissima saga campione d’incassi al cinema. I fan sono in attesa del sequel, ma nel frattempo succede di tutto nel cast della famosa pellicola. Tra i due attori sono volate parole grosse e adesso il nuovo film è a rischio. Volete sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Fast & Furious, volano parole grosse tra i due attori

Fast & Furious è una serie cinematografica statunitense di film d’azione basata principalmente sulle corse d’auto clandestine, anche se, a partire dal quarto film, la serie ha mutato in parte i propri connotati caratteristici, aggiungendo elementi che l’avvicinano al filone dei film di spionaggio e degli heist movie.

La serie verte principalmente sulle vicende di due personaggi: Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker. A seguito della prematura scomparsa di Walker, il personaggio di O’Conner è uscito di scena. Negli anni, la serie ha visto aggiungersi al cast tantissimi attori famosi, tra i quali ricordiamo Dwayne Johnson alias “The Rock”, Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron e John Cena.

La saga comprende ben dieci film, più due cortometraggi e una serie animata. Il decimo capitolo di “Fast and Furious” è stato annunciato per il 7 aprile 2023. Il cast dovrebbe essere formato da: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham, Anna Sawai e Cardi B. Le riprese dovrebbero iniziare a inizio 2022.

Tra questi attori, però, c’è un’assenza molto importante, ovvero quella di Dwayne Johnson “The Rock“. Egli ha già annunciato che non prenderà parte al cast degli ultimi due capitoli della saga a causa dei diverbi avuti con Vin Diesel. Addirittura pare che Dwayne abbia dato del ‘manipolatore’ al collega. The Rock, invece, tornerà nel sequel di “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”.