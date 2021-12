Gerry Scotti: il motivo per cui per diversi mesi non ha rivolto parola ai suoi genitori; la confessione nel salotto di Verissimo.

Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gerry Scotti si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin in una puntata di qualche settimana fa, l’amatissimo conduttore ha ripercorso alcuni degli aspetti salienti della sua vita, sia lavorativa che privata. E non è mancata una confessione molto particolare riguardante i suoi genitori.

Sapevate che per diversi mesi i genitori dello zio Gerry non gli hanno parlato? Il motivo vi stupirà, scopriamolo insieme.

Gerry Scotti, il retroscena sui suoi genitori che non tutti conoscono: perché non gli hanno rivolto la parola per mesi

Un’intervista tutta da vivere, l’ultima che Gerry Scotti ha rilasciato a Verissimo. Il celebre presentatore è tornato nello studio di Silvia Toffanin, che con Gerry ha lavorato a Passaparola, quando era una “letterina”. Un’intervista durante la quale il conduttore si è lasciato andare, raccontando senza filtri particolari della sua vita privata e lavorativa. E non sono mancati regali per lui: in studio per lui è arrivata la moto che aveva da ragazzo, quando aveva 16 anni.

Un’emozione unica per Gerry, che ammette che i suoi genitori non volevano che andasse in moto, essendo preoccupati. Ma non era l’unica cosa sulla quale i suoi non erano d’accordo: i genitori di Gerry non volevano che intraprendesse la carriera televisiva. “Avendo fatto giurisprudenza sognavano che io facessi l’avvocato, o avessi a che fare con qualcosa di legge. Quando ho detto “vado a fare la radio” per sei mesi non mi hanno parlato“, ha raccontato Gerry. Che, guardando la foto di papà Mario e mamma Adriana ha commentato: “Una bellissima coppia, guardate come stanno bene”.

A questo punto, possiamo dire che Gerry ha fatto benissimo a non dare ascolto ai suoi genitori e ad intraprendere la carriera che l’ha reso uno dei personaggi più amati ed apprezzati del nostro Paese.