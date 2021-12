Vero e proprio gesto choc della paziente di Vite al Limite: una cosa del genere non era mai capitato prima d’ora, la decisione è stata inevitabile.

Un gesto davvero choc, quello che ha compiuto la paziente del dottor Nowzaradan nel corso della sua esperienza nella clinica di Houston. E che ha mandato su tutte le furie lo stesso chirurgo iraniano. Entrata far parte del programma di Real Time a causa del suo peso piuttosto e seriamente intenzionata a ritornare in forma, la giovanissima paziente tutto ha fatto tranne che portare al termine il suo obiettivo.

Quando è arrivata a far parte della clinica di Houston, la paziente aveva un peso che si aggirava intorno ai 300 kg. Ed aveva una fortissima intenzione a ritornare in forma. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, il suo percorso non è andato affatto a buon fine. Nel bel mezzo del programma, infatti, la giovane è stata sorpresa a compiere un gesto davvero choc, che ha portato poi il dottor Nowzaradan a prendere una decisione del tutto inevitabile! Sono davvero tantissime le persone che, purtroppo, non hanno avuto un lieto fine dopo Vite al Limite, ma questa che vi racconteremo ha davvero del clamoroso. Scopriamo insieme ogni cosa.

Gesto choc a Vite al Limite, il dottor Nowzaradan prende una decisione inevitabile: cos’è successo

Nel corso di queste lunghissime settimane, vi abbiamo raccontato tutte le storie che hanno avuto un lieto fine dopo Vite al Limite. O alcune che, purtroppo, non l’hanno avuto. Quella che, invece, vi racconteremo tra qualche istante, fa riferimento ad una giovanissima paziente del dottor Nowzaradan che è stata beccata dal chirurgo a compiere un gesto davvero choc. E che, come dicevamo precedentemente, ha fortemente condizionato il suo destino in clinica.

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Schenee Murry, protagonista della sesta stagione di Vite al Limite. Con un peso di circa 300 kg, la giovanissima ragazza aveva espresso al dottor Nowzaradan la sua volontà di ritornare in forma, ma così non è stato. Nel bel mezzo del suo percorso, infatti, la donna è stata beccata a mangiare cibo spazzatura. Ed è per questo motivo che è stata immediatamente espulsa e cacciata dalla clinica di Houston. Di conseguenza, neanche il suo peso ha avuto un calo drastico. Si legge, addirittura, che non sia riuscita per nulla a dimagrire.

Ad oggi, non ci è dato sapere come sia diventata. Schenee, infatti, sembrerebbe non essere iscritta ad alcun canale social.