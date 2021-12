Sapete chi è il marito di Irene Grandi? Come si chiama e di che cosa si occupa nella vita: sono in molti ad esserselo chiesto.

È il momento che più attendevamo di questa giornata. E, finalmente, è arrivato. A partire dalle ore 21:00 di questa sera, in diretta da Trani, Amadeus condurrà per il suo ottavo anno consecutivo L’anno che verrà, il programma musicale che saluta il 2021 e da il benvenuto ad un nuovo anno.

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, gli ospiti che si esibiranno nel corso di questo appuntamento de L’anno che verrà sono davvero numerosi. E tutti rappresentano il fior fiore della musica italiano. Tra questi, c’è anche lei: la mitica Irene Grandi! Una notizia davvero incredibile, vero? Come darvi torto! In attesa di poterla vedere sul piccolo schermo, però, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto. Dal punto di vista lavorativo, diciamoci la verità, sappiamo ogni cosa sulla sua carriera musicale, ma sulla sua vita privata invece? Dal 2018, Irene Grandi è felicemente sposata. Ecco, ma sapete chi è suo marito? Scopriamo insieme come si chiama. E di che cosa si occupa.

Come si chiama il marito di Irene Grandi e di che cosa si occupa?

Cosa sappiamo, quindi, sulla vita privata di Irene Grandi? In attesa di poter vedere tra qualche ora sul palco di Terni con tutta la sua energia e grinta, scopriamo insieme qualche cosa in più sulla sua vita sentimentale. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la cantante sia convolata a nozze ben due volte. Il primo matrimonio, celebrato con Alessandro Carotti, termina esattamente 7 anni dopo il si della coppia. A distanza di cinque anni da questo momento, però, la splendida Grandi incontra l’uomo che le cambierà per sempre la sua vita.

È esattamente il 2018 quando Irene Grandi convola a nozze con Lorenzo Toni, il suo attuale marito. Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione su di lui sono davvero minime. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe essere nato a Firenze. E che svolga la professione da avvocato e istruttore di golf.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?