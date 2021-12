Magnifica notizia per i telespettatori di Beautiful: da non credere!

Magnifica notizia per i telespettatori della soap opera americana Beautiful: da non credere! Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.

Un successo che dura da ben 35 anni! Parliamo di Beautiful, la soap opera americana in onda in Italia su Canale 5. E, proprio nelle puntate italiane, sta accadendo di tutto: al centro della trama c’è l’inquietante manichino con le sembianze di Hope che Thomas ha portato a casa. Il giovane Forrester è di nuovo ossessionato dalla Logan? In attesa di scoprirlo, c’è una meravigliosa notizia per gli appassionati della serie.

Una notizia che non tutti si aspettano e che riguarda proprio la messa in onda della seguitissima soap opera…Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Siete nel posto giusto.

LEGGI ANCHE —->L’amatissimo attore di Beautiful nel cast di Avanti un altro: che bomba!

Beautiful, c’è una bellissima notizia per i telespettatori: cosa accadrà nei prossimi giorni

Appassionati di Beautiful, c’è una bellissima notizia per voi! Come avrete notato, la vostra soap preferita vi ha tenuto compagnia tutti i giorni nel corso delle feste, fatta eccezione per il giorno di Natale, il 25 dicembre. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Ebbene, Beautiful andrà in onda anche a Capodanno! Il 2022, infatti, si aprirà con una nuova puntata delle vicende dei Forrester, che sarà trasmessa sabato 1 gennaio, all’ora di pranzo come sempre. E Beautiful vi farà compagnia anche il giorno successivo, domenica 2 gennaio. Ma attenzione! Sarà la seconda ed ultima domenica con Beautiful: il 9 gennaio tornerà Amici, dopo lo stop delle vacanze natalizie.

LEGGI ANCHE —->Beautiful nel 2022, nuovi arrivi e addii: chi entra in scena e chi lascia la soap

LEGGO ANCHE —>Beautiful, anticipazioni americane: sostituisce la bottiglia e…il suo piano è diabolico!

La stessa programmazione di Beautiful riguarderà anche Una vita: la soap spagnola andrà in onda sia il 1 che il 2 gennaio. Insomma, una bellissima novità per i telespettatori di Canale 5. In passato, infatti, anche le soap opera andavano in vacanza durante le festività di Natale, proprio come la maggior parte delle trasmissioni. Da Uomini e Donne ad Amici, tutti i programmi più amati della nostra tv torneranno regolarmente in onda da lunedì 10 gennaio 2022. Noi non vediamo l’ora, e voi?