Tutti amano le canzoni di Bianca Atzei, ma ricordate chi è stato il suo ex compagno? Lo conosciamo benissimo: è un volto molto noto.

Non poteva assolutamente mancare anche lei questa sera a L’anno che verrà. Stiamo parlando proprio di Bianca Atzei. Amatissima cantante, la splendida sarda sarà una delle ospiti di questo evento imperdibile di fine anno.

Se parliamo del fior fiore della musica italiana, non possiamo fare a meno di citare anche Bianca Atzei. È proprio per questo motivo che, insieme a tantissimi altri straordinari interpreti nostrani, anche la famosa e splendida cantante si esibirà per questo mega concerto dell’ultimo dell’anno condotto da Amadeus. Cosa sappiamo, però, su di lei? Appurato che la sua carriera è incredibile ed è ricca di successi pazzeschi, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Attualmente, la bella Aztei è felicemente fidanzata con Stefano Corti, volto noto de Le Iene Show, ma sapete chi è il suo ex compagno? In molti, senza alcun dubbio, lo ricorderanno. Ed altri, invece, no! Ed è proprio a loro che è rivolto il nostro articolo. L’ex fidanzato di Bianca Atzei, infatti, è un volto molto noto al pubblico italiano. E, soprattutto, agli amanti dello sport.

Ricordate chi è l’ex compagno di Bianca Atzei?

In attesa di poterla vedere esibirsi sul palco di Trani, scopriamo tutto quello che occorre sapere sulla bella Bianca Atzei. Della sua carriera musicale e da cantante, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa, ma della sua vita privata? Attualmente, come dicevamo poco fa, la Atzei è felicemente fidanzata con Stefano Corti. Prima di lui, però, la cantante è stata impegnata con un amatissimo volto italiano.

Ricordate chi è l’ex compagno di Bianca Atzei? Stando a quanto si apprende dal web, la loro relazione è durata diversi anni. Ed è stata piuttosto importante per la cantante. Tanto è vero che, quando è terminato, la giovane sarda ha sofferto davvero parecchio. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Eccolo qui, è proprio lui:

Si, avete visto proprio bene! È proprio Max Biaggi ad essere stato l’ex compagno di Bianca Atzei. Ve lo ricordavate?