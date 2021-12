Riki ne ha fatta di strada in questi anni: lo ricordate ad Amici? Com’è cambiato

Riki ne ha fatta di strada in questi anni, ma l’abbiamo conosciuto ad Amici: ricordate com’era nel talent?

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, è un cantante italiano molto amato. Lo abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato alla sedicesima edizione del talent show, nella stagione 2016-2017. Ai casting ha raccontato di essersi avvicinato alla musica sin da bambino, e che il primo brano da lui composto si intitolava Una calza sì una calza no, nata da un taglio provocatosi sul lido che frequentava con i suoi genitori.

Marcuzzo vince nella categoria canto, ma alla finalissima, si posiziona al secondo posto. A vincere quell’edizione fu il ballerino Andreas Muller. Nel maggio 2017 è stato pubblicato per la Sony Music il suo EP d’esordio, Perdo le parole, composto da sette brani. E’ arrivato in cima alla classifica degli album più venduti in Italia. In questi anni ha pubblicato due album, Mania e l’ultimo uscito nel 2020, Popclub. Oggi, la fama che circonda il cantante è altissima, ma ricordate com’era quando l’abbiamo visto ad Amici?

Riki oggi è un cantante amatissimo: lo ricordate ad Amici? Com’è cambiato in questi anni

In questi anni abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e apprezzarlo e ovviamente, non abbiamo non potuto amare la sua musica. Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, ha raggiunto con i suoi brani la cima delle classifiche.

Il suo EP d’esordio, Perdo le parole, è arrivato in cima alla classifica degli album più venduto in Italia nel 2017. E’ rimasto al primo posto in classifica per cinque settimane consecutive, un vero e proprio successo. Di recente, precisamente il 19 novembre 2021 è uscito il suo nuovo brano Scusa. Il cantante l’ha anche portato ad Amici, qualche settimana fa, lì, nel posto che è stato per lui un trampolino di lancio. Lo ricordate nel talent?

Il cantante vi ha partecipato nella stagione 2016-2017, arrivando al secondo posto, ma vinse nella categoria canto. Guardando questa immagine, di quando era allievo del talent di Maria De Filippi, notiamo che, negli anni è un po’ cambiato. In particolare, a catturare la nostra attenzione è il suo look. Di recente, Riki ha dato un po’ di colore ai suoi capelli. A parte questo dettaglio, non sembra molto diverso, non trovate?