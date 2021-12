“La nostra storia è arrivata al capolinea”, l’annuncio gela tutti: è ritornata single dopo anni

La storia d’amore dell’apprezzatissimo volto tv è giunta al capolinea: l’ha annunciato sui social ed ha scosso tutti, cos’è successo.

“La nostra storia è arrivata al capolinea”, è proprio con queste parole che, qualche ora fa, l’amatissimo volto di un noto programma televisivo ha annunciato la fine della sua relazione, gelando tutti.

Già qualche ora prima di questo annuncio, la giovanissima ragazza aveva rivelato ai suoi sostenitori di non stare vivendo un periodo affatto facile. E di essere pronta a salutare per un po’ i suoi social. A distanza di pochissimo tempo da questo annuncio, ne è arrivato un altro. E, questa volta, è stato piuttosto doloroso. Incalzata dalle domande dei suoi sostenitori, che le chiedevano sempre la stessa cosa, la giovane non ha potuto fare a meno di rispondere una volta per tutte alla loro curiosità. E di chiarire, quindi, di essere ritornata single. “Non sono stata tradita, ma vi posso assicura che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento”, ha specificato. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

La sua storia d’amore è giunta al capolinea: l’annuncio dolorosissimo, cos’è successo

Come tutte le cose belle, anche la sua storia d’amore è giunta al capolinea. E, qualche ora fa, è stata proprio la diretta interessata a comunicarlo attraverso un’Instagram Stories. A distanza di qualche anno dal loro primo incontro, dall’innamoramento folle e dalla nascita dei loro due splendidi bambini, la giovanissima coppia si è detta ‘addio’. E, a quanto pare, sembrerebbe essere per sempre. “Tante volte ho detto basta per cose stupide e sono sempre tornata perché innamoratissima, ma purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande, non può vincere su tutto”, ha spiegato ancora.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo e la diretta interessata ha spiegato che, al momento, non si sente di dare ulteriori spiegazioni. Quello che, però, possiamo dire è che l’annuncio della fine della sua storia d’amore ha, senza alcun dubbio, lasciato senza parola tutti i suoi sostenitori. Anche perché, ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, la giovane tronista aveva ottenuto un seguito pazzesco proprio per la sua spontaneità. Stiamo parlando proprio di lei: Giorgia Lucini!

A distanza di anni dal loro primo incontro e la nascita dei loro due figli, Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono detti addio per sempre.