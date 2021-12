Tony Hadley è stato lo storico frontman degli Spandau Ballett, ma chi è esattamente? Da Instagram a quello che fa oggi: i dettagli.

Ci sarà anche Tony Hadley tra gli ospiti di L’anno che verrà. In diretta televisiva a partire dalle ore 21:30 di questa sera, Amadeus sarà nuovamente la colonna portante del magico evento che ci farà compagnia in questa ultima notte del 2021.

Gli ospiti previsti per questo evento, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono davvero numerosi. Insieme ad Amadeus, ad esempio, si esibiranno la mitica Irene Grandi, Ermal Meta, Gigi D’Alessio e tantissimi altri ospiti. Tra questi, a quanto pare, dovrebbe figurare anche il mitico Tony Hadley. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! Il buon Hadley, infatti, non è stato altro che lo storico frontman degli Spandau Ballett, amatissimo gruppo musicale degli anni ’80. Ebbene. Cosa sappiamo esattamente su di lui? Appurato che l’addio alla famosa band è arrivata tanti anni fa, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi il suo cantante? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Chi è Tony Hadley? Tutto quello che c’è da sapere sullo storico cantante degli Spandau Ballett

In attesa di poterlo vedere sul palco di Trani, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su Tony Hadley? Nato a Londra il 12 Giugno del 1960, il buon Tony inizia a coltivare la sua passione per la musica sin da bambino. Tanto è vero che, alla sola età di 19 anni, entra a far parte dello storico gruppo ‘Spandau ballett’. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. E, insieme alla band, da origine ad un momento davvero d’oro della sua carriera. Dopo qualche anno, però, il gruppo decide di sciogliersi. E Tony così da inizio alla sua carriera da solista, che ancora adesso registra dei successi impressionanti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Tony Hadley è stato sposato per ben due volte. Con la sua prima moglie ha vissuto una splendida storia d’amore durata circa 20 anni. Ed è diventato padre dei suoi tre figli Thomas, Toni e Mackenzie. Terminato il suo primo matrimonio, poi, è convolato a nozze con Alison Evers. Ed è diventato padre di Geneviev e Zara.

Le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Ancora prima di diventare un cantante, sembrerebbe che il buon Hadley abbia lavorato come attore per diversi fotoromanzi. Non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento su di lui? Seguitelo sulla sua pagina Instagram: @thetonyhadley. Non ve ne pentirete!