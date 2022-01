L’amatissima attrice di Harry Potter si mostra senza trucco: vederla vi lascerà senza parole, non c’è differenza

L’amatissima attrice di Harry Potter si mostra senza trucco e lascia i fan senza parole: è bellissima.

Harry Potter è una saga cinematografica che ci ha letteralmente fatto vivere nel mondo della magia. Dal primo capitolo uscito nella sale, Harry Potter e La pietra Filosofale, sono passati esattamente 20 anni. La storia del giovane mago con la cicatrice sulla fronte ha appassionato grandi e piccini.

In questa lungo viaggio, e nella battaglia contro le forze del male e contro Lord Voldemort, Hermione e Ron, saranno sempre al suo fianco. Ma uno dei personaggi che è stato pian piano una scoperta è quello di Ginny, sorella di Ron, diventata poi, la fidanzata del Prescelto. I due si innamorano pian piano, il tutto avviene negli ultimi film. La più piccola delle Weasley è stata interpretata dall’attrice Bonnie Wright. Oggi è una star, amata e apprezzata in tutto il mondo. Bella da togliere il fiato, l’avete mai vista senza trucco? Sui social, non si nasconde e pubblica spesso scatti senza make up.

L’attrice di Harry Potter non si nasconde e si mostra senza trucco: vederla vi lascerà senza parole

Bonnie Wright è un’attrice e modella britannica oggi famosa e amata in tutto il mondo. Il successo l’ha travolta grazie alla famosa saga Harry Potter, in cui lei, è stata una delle protagoniste. Ha vestito i panni di Ginny Weasley, la più giovane della famiglia, sorella di Ron e fidanzata del Prescelto.

Sarà proprio lei, negli ultimi film, a conquistare il cuore del giovane. Bonnie, oltre ad aver recitato nella famosa saga, ha anche vestito altri personaggi, in numerosi film, al cinema e in televisione. E’ è anche una modella. Sui social è molto attiva e sono tanti gli scatti di famiglia. E’ seguita da oltre 3 milioni di follower. L’attrice è bellissima, il suo colore di capelli, rosso intenso, la caratterizza. Ma l’avete mai vista senza trucco?

Eccola al naturale, senza un filo di make up. Non c’è differenza, con il trucco o senza, è sempre splendida. Lei non si nasconde e sono diverse le foto in cui si mostra senza colori sul viso. Ama mostrarsi così com’è, lasciando i fan senza parole.