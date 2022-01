Arisa sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Il retroscena che in pochissimi conoscono.

Si tratta di un vero e proprio periodo d’oro, quello che Arisa sta vivendo in questi ultimi mesi. A distanza di mesi dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo e la sua esperienza tra i banchi di Amici, l’amatissima cantante si è cimentata in una nuova ed ‘ardua’ prova: Ballando con le stelle!

Leggi anche –> “Succedeva spesso a casa per colpa mia”, Arisa l’ha raccontato per la prima volta: triste confessione

Una cosa è certa: questo 2021 Arisa lo dimenticherà facilmente. Non soltanto perché, insieme a Vito Coppola, è stata la vincitrice di questa sedicesima edizione di Ballando con le stelle, ma anche perché la sua carriera artistica e musicale sta avendo un eco davvero impressionante. A partire dal singolo cantato sul palco di Sanremo fino ad Altalene, Arisa sta vivendo un momento davvero magico. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa faceva prima del successo? Appurato che, ad oggi, è una cantante amatissima e di un certo calibro, siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima di intraprendere questa strada? Ebbene. Molto probabilmente, non tutti conoscono questo retroscena. È proprio per questo motivo che ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Leggi anche –> Ballando con le Stelle 2021, Arisa e Vito Coppola stanno insieme?

Che lavoro faceva Arisa prima del successo?

Era esattamente il 2009 quando, per la prima volta in assoluto, Arisa si presentava sul palco del Festival di Sanremo. E trionfava con il suo brano ‘Sincerità’. Da quel momento,il percorso artistico della cantante è stato letteralmente in salita. Voce di tantissimi altri singoli di successo, la bella Rosalba Pippa ha cavalcato la cresta dell’onda. E, ad oggi, è una delle artiste più amate ed apprezzate della musica italiana.

Leggi anche –> Ballando con le stelle, Arisa durante le prove si mostra così: quel ‘dettaglio’ non è sfuggito al pubblico

Appurato che oggi è famosissima ed amatissima, siete curiosi di sapere cosa faceva Arisa prima del successo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che la cantante abbia svolto diversi lavori prima di intraprendere questa strada. A partire dalla professione di cameriera e cantate di piano bar, fino a baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista, Arisa ha svolto tantissimi mestieri e tutti diversi tra loro.

Cosa ci dite? Sapevate questo retroscena?