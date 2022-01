In questa foto, l’amatissima cantante si mostra da bambina: boom di likes, siete riuscita a riconoscerla? Si tratta di un volto famoso: è proprio lei.

Uno scatto davvero semplicissimo, quello che alcuni giorni fa l’amatissima cantante ha condiviso sul suo canale Instagram. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato un vero e proprio boom di likes. L’avete riconosciuta?

Tutti noi siamo stati bambini e tutti noi, senza alcun dubbi, abbiamo delle fotografie che, di tanto in tanto, ci piace rivedere o, perché no, anche mostrare. È proprio questo quello che ha fatto alcune settimane fa l’amatissima cantante in previsione delle feste natalizie. Attivissima sul suo canale social ufficiale e solita intrattenere i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero impressionanti, il volto amato della musica italiana non ha perso occasione di poter condividere questo scatto del tutto inedito. E far impazzire il suo adoratissimo pubblico per la sua bellezza. “La gioia del Natale. Farsi regalare cicciobello e costringere tua madre a vestirti come lui. Ho sempre avuto un certo stile!”, ha scritto la cantante a corredo di questo scatto da piccolissima. Quello che, però, adesso vogliamo sapere da voi è: siete riusciti a riconoscerla? Oggi è amatissima, vi assicuriamo!

Chi è questa amatissima cantante da bambina? Impossibile non riconoscerla

Quante volte vi è capitato di incappare sulla vostra bacheca Instagram in foto da bambini dei nostri Vip? Decisamente tantissime volte. Ed è capitato anche a noi un po’ di tempo fa.

Alcune settimane fa, l’amatissima cantante italiana ha condiviso col suo pubblico una foto di lei da piccolissima. Uno scatto davvero dolce, da come si può chiaramente vedere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione del suo pubblico. Di chi stiamo parlando? La risposta è davvero semplicissima: Emma Marrone!

Il momento d’oro di Emma Marrone

Il 2021, senza alcun dubbio, sarà un anno davvero da incorniciare per Emma Marrone. Oltre al fatto che, per la seconda volta consecutiva, è stata scelta tra i giudici di X-Factor, c’è da dire che la cantante salentina sta affinando sempre di più le sue doti da attrice. Dopo il film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino nel 2020 e la serie tv ‘A casa tutti bene’ dello stesso nel 2021, la bella Marrone è stata scelta per il film ‘Il ritorno’ di Stefano Chiantini. È proprio per questo motivo che, come raccontato, ha tagliato tutti i capelli.

Immaginavate questa ‘doppia’ carriera di Emma Marrone?