A Capodanno arriva il primo bacio e poi altri cento: scoppia la passione nella casa del GF Vip; cosa è successo durante i festeggiamenti.

Il 2022 è iniziato col botto nella casa del GF Vip 6. A causa del prolungamento fino a marzo 2022, i concorrenti hanno trascorso le festività natalizie nella casa più spiata della tv. E, ieri sera, anche per loro un tradizionale cenone per aspettare il nuovo anno. E, secondo voi, poteva mai mancare la romanticissima usanza del bacio sotto il vischio?

Proprio come è accaduto nella scorsa edizione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, anche quest’anno una coppia si è “sciolta” proprio durante il tradizionale gioco di Capodanno: il loro primo bacio è avvenuto sotto il vischio. E, a quello, ne sono seguiti tantissimi altri nel corso della nottata. È l’inizio di un nuovo amore? Scopriamo i dettagli!

GF Vip, scatta il primo bacio durante i festeggiamenti di Capodanno: è nato un nuovo amore?

Ebbene si, il tanto atteso bacio è arrivato proprio nelle scorse ore, durante la notte di Capodanno! Chi sono i due protagonisti? Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano! I due non hanno nascosto sin dall’inizio l’attrazione reciproca, ma l’ex tronista ha preferito attendere per lasciarsi andare alle emozioni, soprattutto per via del recente flirt con Gianmaria, terminato solo poche settimane fa. Ieri, però, tutti i freni sono spariti: sotto il vischio è partito il primo, intenso, bacio, al quale ne sono seguiti numerosi altri! Ecco il momento tanto atteso:

Dopo giorni di attese, la passione è scoppiata tra Sophie e Alessandro, che nel corso della notte si sono mostrati più affiatati che mai. Che sia l’inizio di una vera storia d’amore? Staremo a vedere! Come abbiamo detto, a Giulia e Pierpaolo il vischio ha portato più che bene: qualche giorno fa hanno festeggiato il loro primo anniversario. E voi, credete nella coppia Sophie – Alessandro?