Ha quasi 47 anni, eppure Roberto Bolle vanta di una forma fisica davvero da urlo, ma come fa? Svelato il suo ‘segreto’.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Roberto Bolle. Etoile della danza classica, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era soltanto un bambino. E, ad oggi, è una delle sue colonne portanti.

Nato a Casale Monferrato nel 1975, Roberto Bolle ha capito sin da piccolo quale fosse la sua più grande passione. E, seppure giovanissimo, non ha perso nemmeno un secondo per perseguirla. Alla sola età di 12 anni, infatti, entra a far parte dell’Accademia Teatro alla Scala. E, da quel momento, ha iniziato la sua immensa carriera da ballerino. Protagonista indiscusso e colonna portanti di tantissimi spettacoli teatrali, il buon Bolle è la vera e propria punta miliare della danza italiana. Una cosa, nonostante il suo incredibile successo, si chiedono spesso i suoi ammiratori: come fa ad avere una forma fisica da urlo? Tra qualche mese, il buon Roberto compirà 47 anni, eppure il suo fisico sembrerebbe dimostrarne molti di meno. Siete curiosi, quindi, di scoprire come fa a mantenersi così in forma? A ‘Ok-Salute’ nel 2014 ha svelato il suo ‘segreto’ di bellezza.

Come fa a tenersi così in forma Roberto Bolle?

Se anche voi siete completamente impressionati dalla forma fisica di Roberto Bolle e siete curiosi di sapere qual è il suo ‘segreto’, ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende da una sua intervista a ‘Ok-Salute’ del 2014, sembrerebbe che, da quando il ballerino ha abbandonato la casa familiare ed ha iniziato a muoversi con le sue gambe, ha sempre avuto pessime abitudini alimentari. Tornato stremato dalle giornate scolastiche o di studio, il buon Bolle ha raccontato di essere solito cibarsi di snack, patatine, cibi già pronti e chi più ne ha più ne metta. Ad un certo momento della sua vita, però, si è reso conto che quello non era una routine corretta. Ed ha deciso di cambiare.

“Un venerdì sera ho buttato tutte le pizze in scatola, le brioche e quant’altro nell’immondizia, e mi sono dedicato a tre giorni di depurazione a base di frutta, verdura e acqua a volontà”, ha raccontato. Svelando, inoltre, di essersi recato da un nutrizionista. E di aver cambiato totalmente piano alimentare. Ad oggi, il buon Roberto Bolle, se non in casi eccezionali, non fa più uso di cibo spazzatura, ma solo di alimenti sani. “Via libera a yogurt e ricotta, riso integrale e farro, carne e pesce, verdure cotte e crude, frutta a volontà, tutto distribuito in maniera equilibrata durante la giornata e condito da tanta, tanta acqua. Io ne bevo dai quattro ai cinque litri ogni giorno”, ha raccontato.

Insomma, un vero e proprio ‘segreto’ di bellezza. Non credete?