GF Vip, Alessandro bacia Sophie ma poco dopo con Soleil…cosa è successo durante la festa di Capodanno; le immagini non passano inosservate.

Una notte infuocata nella casa del GF Vip. Come tutti sappiamo, i concorrenti hanno trascorso le festività di Natale nella casa e, ovviamente, non poteva mancare la notte di Capodanno, col tradizionale cenone e i festeggiamenti. Nel corso della serata è accaduto di tutto!

A partire dal tanto atteso bacio tra Sophie e Alessandro: i due, aiutati dal gioco del vischio, si sono baciati per la prima volta, per poi proseguire per tutta la serata. I fan più attenti, però, hanno notato qualcosa… C’entra Soleil Sorge, scopriamo cosa è successo.

GF Vip, arriva il bacio tra Sophie e Alessandro: l’ex tentatore è interessato anche a Soleil? Cosa è successo

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, è nato un nuovo amore? Dopo giorni di incertezze, i due concorrenti si sono lasciati andare alle loro emozioni, dandosi il primo bacio sotto il vischio, ma tanti e tanti altri nel corso della serata. Ma è successo anche altro!

Tra i video della serata diventati virali sui social, in particolare su Twitter, c’è un momento in cui Alessandro è particolarmente vicino ad una concorrente… che non è Sophie! Nei pressi della consolle, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si lascia andare ad un ballo decisamente sensuale con Soleil Sorge, anche lei molto complice. Non ci sarebbe nulla di strano nel corso di una festa, se non fosse che del presunto interesse di Alessandro per Soleil si è già parlato diverse volte: secondo Sonia Bruganelli, lui ha scelto Sophie solo perché Soleil non ha “ricambiato” il suo corteggiamento. Sarà davvero così o tra Alessandro e Sophie è nato un vero amore?

Di certo, tra Alessandro e Soleil non sembra mancare il feeling. Resta da capire se Sophie sarà gelosa della vicinanza tra i due o la interpreterà come una semplice amicizia. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!