GF Vip, nei look dei concorrenti manca sempre questo accessorio: è assolutamente vietato indossarlo

Quasi ogni giorno sfoggiano look strepitosi, ma c’è un accessorio al GF Vip che i concorrenti non possono indossare: ecco quale e perché.

Li vediamo quasi sempre con i look più fashion, gli abiti da sera più glamour e le calzature più alla moda, ma avete fatto caso al fatto che i Vipponi non portano quasi mai collane?

A parte rarissime eccezioni, non li abbiamo mai visti con gioielli al collo nonostante nella famosa casa di Cinecittà sia il regno degli outfit più ricercati. Perfino le concorrenti più attente alle ultime tendenze come Sophie o Soleil, fanno a meno di questo accessorio.

Ciò accade sia durante il giorno, ma anche nelle puntate in prima serata. Ovviamente non si tratta di una scelta casuale ma di una vera e propria regola da seguire dettata dalla produzione del programma.

GF Vip, le collane sono bandite come accessorio: c’è una spiegazione ben precisa

E’ stato lo stilista di Sophie e Soleil, Matteo Manzini, a rivelare a Fanpage il motivo di questa regola che vige all’interno del reality di Canale 5.

Il problema starebbe nell’uso dei microfoni, molto sensibili anche al minimo contatto: “Con i microfoni diventa difficile indossare le collane perché muovendosi possono disturbare l’audio”. In effetti, se una collana sfiorasse uno di questi apparecchi, il pubblico sarebbe disturbato da un rumore alquanto fastidioso.

E’ vero anche che in più occasioni abbiamo assistito a delle eccezioni come nel caso di Katia Ricciarelli, ma è consigliabile per tutti i Vipponi sbizzarrirsi solo con orecchini e bracciali ed evitare qualunque orpello al collo o, al massimo, puntare solo su catenine leggerissime.

Per il resto, sappiamo bene che i protagonisti del GF Vip hanno ampia scelta sugli abiti e gli accessori. Matteo Manzini ha spiegato a Fanpage anche come viene reso possibile il continuo cambio d’abiti. I concorrenti, infatti, non possono comunicare neanche con i propri stilisti e, certamente, non possono portare nella casa valigie a sufficienza per un numero così elevato di vestiti.

“Di settimana in settimana io scelgo i look che verranno consegnati al Grande Fratello e tutti i vestiti vengono controllati scrupolosamente prima di essere recapitati all’interno della casa”. I Vipponi però non sanno in anteprima cosa riceveranno: “Funziona così, prendere o lasciare – spiega ironicamente lo stylist – è capitato che qualche look non piacesse, ma a volte azzardare e uscire dalla comfort zone ripaga”.

E voi avevate fatto caso a questo particolare?