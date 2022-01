GF Vip, piccolo incidente in casa a Capodanno: disavventura per Soleil durante i festeggiamenti

Capodanno movimentato nella casa del GF Vip: tra balli scatenati, baci e gelosie, non è mancato neanche un piccolo incidente per Soleil.

Stanotte, proprio come in tutte le case, anche al GF Vip si è festeggiato l’arrivo del nuovo anno: i Vipponi si sono letteralmente scatenati in balli, canti e baci infuocati per poi terminare con un bel tuffo in piscina.

Cenone e musica fino all’alba per i concorrenti che hanno deciso di accettare il prolungamento del programma la cui finale è prevista per metà marzo. La serata è stata foriera anche di novità per la tanto chiacchierata coppia formata da Sophie e Alessandro: i due si sono finalmente lasciati andare ad un bacio appassionato, complice la tradizione del vischio.

Insomma, il divertimento nella casa più spiata d’Italia non è mancato affatto e con esso anche un piccolo incidente. Protagonista della disavventura è stata Soleil Sorge che però ha reagito come se nulla fosse successo ed in effetti, per fortuna, nessuno è rimasto danneggiato. Ma cos’è accaduto esattamente?

GF Vip, l’incidente di Soleil non passa inosservato: cos’è successo

Mentre era intenta a fare il classico ‘trenino’ di Capodanno, l’influencer italo americana è andata a sbattere contro una delle porte di vetro della veranda che danno sul giardino riducendola in frantumi. L’episodio non è stato ripreso dalle telecamere, ma dopo poco sono stati inquadrati i pezzi di vetro.

Nessun danno agli abitanti della casa, che sono scoppiati a ridere nel vedere quanto stesse accadendo. Se non ci sono state conseguenze in tale frangente, cosa ne pensate di tante altre cose accadute stanotte nella casa?

Ad esempio, avete notato che l’atteggiamento di Alessandro con Soleil ha suscitato la gelosia di Sophie? Una cosa è certa: questo 2022 inizia col botto per i gieffini!