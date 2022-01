Gf Vip, Soleil parla con Jessica e spiazza: “Non capisco come io possa aver baciato Gianmaria”

Soleil Sorge, parlando con Jessica al Gf Vip, si lascia andare ad alcuni pensieri: “Non capisco come io possa aver baciato Gianmaria”

Soleil Sorge è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Appena entrata nella casa, si è parlato di lei. L’attenzione si è inizialmente concentrata sul suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. I due, in passato, hanno avuto una frequentazione.

Subito dopo, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha stretto un legame speciale con Alex Belli. La chimica tra lei e l’attore è stata evidente, tanto che, gli atteggiamenti troppo affettuosi tra i due concorrenti, hanno portato la moglie di Belli, ad intervenire. Sappiamo poi com’è andata a finire. Ma negli ultimi giorni, Soleil è ritornata a parlare del suo rapporto con Antinolfi e confrontandosi con Jessica, si è lasciata andare ad alcuni pensieri.

Gf Vip, Soleil spiazza: “Non capisco come io possa aver baciato Gianmaria”

Il Grande Fratello Vip ha avuto al centro dell’attenzione il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, almeno, fino a quando, l’attore non è uscito di scena. E’ stato espulso. E’ successo quando nell’incontro con sua moglie, Delia Duran, si è avvicinato a lei, non rispettando le norme anticovid.

Ma prima ancora, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, è stata al centro delle dinamiche, per il suo rapporto con Gianmaria. I due, in passato, si sono frequentati e rivedersi in casa, ha alzato voci al riguardo. Qualche giorno fa, parlando con Jessica, Soleil ha parlato dell’uomo, lasciandosi andare ad alcuni pensieri.

“Non capisco come io possa aver mai baciato Gianmaria…tutto è lontano da qualunque cosa che mi può attrarre in un uomo, dalla risatina che ha, da come mangia, dalle risposte da cofoncello che fa, non lo sopporto… lui mi fa tenerezza, e quindi, lo aiuto, cerco di stargli vicino, però poi lo guardo e non mi ispira. Il fisico ce l’ha, però non capisco…”, ha detto la concorrente. E Jessica ha cercato di spiegare che ha caratteristiche che non possono piacere a tutti, come succede per ognuno.