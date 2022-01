Vi siete mai chiesti come faccia Kate Middleton ad essere sempre così in forma? Finalmente svelato il suo ‘segreto’: non ci crederete!

È un volto più che amatissimo, Kate Middleton. Convolata a nozze col principe William a partire dal 2011, la splendida duchessa di Cambridge ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno.

Oltre che per la sua straordinaria semplicità e dedizione verso il sociale e tematiche molto care, Kate Middleton ha saputo conquistare facilmente l’attenzione del popolo inglese e non solo per la sua incredibile bellezza. Mamma di tre splendidi bambini, la duchessa di Cambridge vanta di una forma fisica davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo ‘segreto’? Stando a quanto si apprende da alcuni tabloid inglesi, sembrerebbe che la Middleton, per godere di un corpo snello e tonico, non faccia altro che seguire un regime alimentare piuttosto sano e regolato. Nel quale, com’è giusto che sia, vi è una predilezione per alcuni tipi di alimenti anziché altri. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Kate Middleton, come fa ad avere questa forma fisica?

Essere sulla soglia di 40 anni ed avere un corpo di una ragazzina: sapete qual è il segreto di Kate Middleton per avere una forma fisica così perfetta? La risposta è semplicissima: seguire una ‘dieta’ stabilita! Da quanto si apprende da alcuni tabloid inglesi, sembrerebbe che la duchessa di Cambridge sia solita seguire un piano alimentare piuttosto preciso. Scopriamolo insieme.

Oltre a praticare tanto sport, Kate Middleton preferisce determinati alimenti, anziché altri. Partiamo subito col dirvi, ad esempio, che sembrerebbe prediligere cibi ricchi di proteine. Ed evitare, invece, i carboidrati. A partire da frullati, yogurt fino a verdure, carne bianca e molto altro ancora, la dieta della duchessa di Cambridge è ricca di alimenti succulenti, gustosi e super salutari. E, diciamoci la verità, i risultati si vedono davvero tutti!

Come dicevamo, ovviamente, non è solo la dieta ad garantirle una forma fisica del genere. Kate Middleton è solita praticare corsa, bicicletta e hockey.