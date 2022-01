La clinica della pelle, non immaginereste mai cos’è successo ad Alan: episodio incredibile!

Alan ha deciso di partecipare a La clinica della pelle per via di una grossa protuberanza che gli procurava solo disagio: non immaginereste mai cos’è successo.

Un episodio davvero incredibile, quello che ha raccontato Alan alle telecamere de La clinica della pelle. E che, a quanto pare, ha fortemente cambiato la sua vita.

Da circa 60 anni, Alan ha raccontato di convivere con una grossa protuberanza presente sul suo fianco. E che, come rivelato dal diretto interessato, ha fortemente condizionato le sue giornate. Alan, infatti, non è più sereno come prima. E, a causa del forte imbarazzo e disagio provato per il grosso bozzo, non riesce a vivere la vita come lui vorrebbe. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne. Ad oggi, la situazione è diventata insostenibile. Ed Alan è fortemente intenzionato a ritornare ad essere quello che era prima. La protuberanza che l’uomo ha raccontato di avere sul fianco altro non era che un grosso lipoma. Quello che, però, è particolare è il modo che ha determinato la sua ‘nascita’. Pensate, quando l’ha raccontato anche la stessa dottoressa Craythorne è rimasta senza parole. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

La storia di Alan a La clinica della pelle: cosa è successo

“Mi sento come il gobbo di Notre Dame. Non voglio che nessuno lo guardi e ne parli”, sono proprio queste le esatte parole che Alan utilizza per descrivere l’incubo che viveva da circa 60 anni. Fortemente condizionato da un grosso lipoma che aveva sul fianco, l’uomo ha richiesto l’intervento della dottoressa Craythorne per trovare una soluzione.

Sapete, però, come se l’è procurato questo lipoma? Tante volte, come spiegato dalla dermatologa, questo può nascere in seguito ad un forte trauma. Ecco. È proprio questo che è successo ad Alan. Alle telecamere de La clinica della pelle, infatti, l’uomo ha raccontato di essere stato morso da un cammello proprio sul fianco. E che, dopo quell’episodio, è spuntata questa pallina. Inizialmente, questa era davvero piccola. Col passare del tempo, però, è diventata sempre più grossa.

L’intervento di rimozione dal lipoma è stato semplicissimo. A distanza di cinque settimane, Alan si dice felicissimo. E si chiede perché non si sia sottoposto all’operazione prima.