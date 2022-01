Lutto nel mondo di Beautiful: è morta l’amatissima attrice Betty White, una delle guest star illustri della soap.

Di guest star famose in 35 anni di messa in onda ne sono apparse tantissime in Beautiful. Ma poche sono rimaste nel cuore dei fan come lei, Betty White. La famosissima attrice si è spenta nelle scorse ore a 99 anni, a pochi giorni dal suo centesimo compleanno, il 17 gennaio.

Diventata nota grazie ai ruoli di successo di Sue Ann Nivens in Mary Tayler Moore e di Rose Nylund in Cuori senza età, è apparsa in Beautiful dal 2006 al 2009, anno in cui il suo personaggio muore.

LEGGI ANCHE —->L’amatissimo attore di Beautiful nel cast di Avanti un altro: che bomba!

Lutto nella soap opera Beautiful: è morta la grandissima Betty White

Si è spenta all’età di 99 anni Betty White, l’amatissima Golden girl della tv americana. L’attrice, che avrebbe compiuto 100 anni tra pochi giorni, è molto conosciuta anche nel nostro Paese. Soprattutto dai fan e telespettatori di Beautiful, dove la White è apparsa come guest star in ben 23 episodi della soap. In che ruolo?

Betty era Ann Douglas, la mamma di Stephanie e Pamela Douglas. Un rapporto burrascoso, quello tra Stephanie e la sua mamma, dovuto a degli episodi del passato: la donna ha negato per anni gli abusi subiti da Stephanie dal suo papà, John Douglas, marito di Ann. Le due, però, si sono ricongiunte prima dell’uscita di scena definitiva del personaggio di Ann, nel dicembre del 2009.

LEGGI ANCHE —->In Beautiful interpreta Vinny, ma sapete chi è sua moglie? La conosciamo benissimo

Anche la pagina Instagram ufficiale di Beautiful ha dedicato un post all’indimenticabile attrice, “che ci ha omaggiato con la sua gioiosa presenza e il suo notevole talento, ci mancherà tantissimo”:

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: sostituisce la bottiglia e…il suo piano è diabolico!

Tra gli altri, anche Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke Logan, ha dato un ultimo saluto sui social con un pensiero bellissimo per Betty: “Veniva sempre con un sorriso stampato in faccia, si vedeva che amava la vita! Così positiva e gentile, ha sempre avuto così tanta energia. Era un’attrice fantastica e il suo umorismo era da fuoriclasse. Che vita meravigliosa ha vissuto”.