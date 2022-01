Sapete proprio tutto della vita privata di Monica Bellucci?

Monica Bellucci è un’attrice famosissima, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Chi sono i suoi ex mariti e compagni e quante figlie ha.

È ritornata al cinema, Monica Bellucci! Proprio dal 30 dicembre scorso, l’amatissima attrice è la protagonista del film ‘La befana vien di notte’. E già ha conquistato tutti. Siete proprio convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto?

Leggi anche –> Monica Bellucci, spunta la sua foto a 13 anni: l’avete mai vista? Ne resterete innamorati

È da quando ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo che Monica Bellucci ha conquistato tutti. Modella ed attrice, la splendida siciliana ha dato origine ad una carriera davvero impressionante. Ed ancora oggi, a distanza di anni dal suo esordio, è uno dei volti più amati e ricercati dello spettacolo nostrano. E lo è, sia chiaro, non soltanto per la sua incredibile bellezza, ma anche per la sua straordinaria bravura. Seppure nel corso della sua carriera, la Bellucci abbia interpretato tanti ruoli e tutti diversi tra di loro, l’attrice è riuscita a calarsi perfettamente in ciascuno ruolo. Insomma, una professionista, non c’è che dire! Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ad esempio, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ad oggi, è fidanzata? E, soprattutto, cosa sappiamo sullo status sentimentale pregresso? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Monica Bellucci, “Ho avuto giudizi feroci”: retroscena difficile da immaginare

Monica Bellucci, la sua vita privata: tutti gli amori della splendida attrice

Se anche voi siete in trepidante attesa di vederla sul grande schermo con indosso i panni della ‘famosa’ befana e siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, siete nel posto giusto! Vi siete mai chiesti, ad esempio, informazioni sulla sua vita privata?

Leggi anche –> Monica Bellucci, sapete qual è il suo titolo di studio? Nessuno può immaginarlo

Attualmente, non sappiamo se Monica Bellucci sia single oppure no. Una cosa è certa: la sua vita privata è davvero intensa. Da quanto si apprende dal web, Monica Bellucci si è sposata giovanissima col fotografo Claudio Carlos Basso. Il loro matrimonio, però, è naufragato qualche mese dopo. Nel 1989, poi, ha iniziato una relazione con l’attore Nicola Farron, ma anche questo non va a buon fine. Sul set de L’appartamento, infatti, la Bellucci conosce l’attore Vincent Cassel, se ne innamora perdutamente, tanto da convolare a nozze con lui nel 1999. Nel 2004, inoltre, diventano genitori di Deva. Anche questa storia d’amore, purtroppo, non ha buon fine. Nel 2013, infatti, i due decidono di separarsi per sempre. Infine, nel 2019, la Bellucci ufficializza la sua relazione con Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di quasi 20 anni. Ad oggi, non sappiamo se stiano ancora insieme oppure no. I due, però, a Luglio hanno annunciato la loro rottura.

Sapevate proprio tutto?