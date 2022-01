“Non importa, è scomodo”: a 52 anni decide di dire addio al reggiseno

Il reggiseno è sempre stato un simbolo di femminilità: la famosa attrice ha però deciso di non indossarlo più a dispetto del tempo che passa.

Croce e delizia delle donne di varie epoche, il reggiseno può essere un grande alleato: aiuta a dare al décolleté una forma più armoniosa, perciò molte rappresentanti dell’universo femminile non sarebbero disposte a rinunciarvi per niente al mondo.

Di questo gruppo numeroso non fa parte però un’attrice molto conosciuta e amata dal pubblico: nonostante non sia più giovanissima e gli effetti del passare degli anni comincino a palesarsi, lei ha scelto di fare a meno del reggiseno.

E’ una donna certamente ancora bellissima, ma è naturale che, a 52 anni, i suoi seni non possano essere più come quelli di un tempo. Parliamo di Gillian Anderson, la Dana del telefilm anni ’90 X-Files, ricordate? Ebbene, tramite i social ha spiegato la sua posizione sull’argomento.

L’attrice Gillian Anderson si libera del reggiseno: “Troppo scomodo”

Molto seguita sui social, nel corso di una diretta Instagram, l’ex volto di X-Files ha risposto ad alcune domande dei follower raccontandosi senza filtri. Ha spiegato che trascorrendo molto tempo in casa in questo periodo di pandemia, ha avuto modo di riscoprire la comodità.

“Mi dispiace, ma non mi importa se i miei seni raggiungono l’ombelico. Non indosso più il reggiseno. È semplicemente troppo scomodo”, ha detto senza alcuna remora. In effetti, il Covid ha modificato fortemente lo stile di vita di quasi tutti noi e, stando più tempo in casa, molte persone hanno preso abitudini che prima, uscendo più spesso, avevano dimenticato.

Anche la moda ha risentito molto di questo nuovo modo di vivere e la gente tende di più alla comodità. Da quanto ha dichiarato, la Anderson sembra molto convinta della scelta fatta: ha infatti detto che difficilmente tornerebbe sui suoi passi.

Anche voi siete tra quelli che preferiscono abbandonare le costrizioni della moda o non riuscireste mai a rinunciarvi?