Parquet, opere d’arte e panorama da togliere il fiato: ecco la casa di Stefano De Martino.

Stefano de Martino, martedì 28 dicembre, ha debuttato con il nuovo programma su Rai Due, Bar stella. In onda in seconda serata, ha conquistato i telespettatori. Il nome di Bar Stella ha una storia reale alle sue spalle, si tratta del bar di famiglia esistito in una grande piazza di Torre Annunziata, vicino Napoli, paese natale di Stefano De Martino.

E’ stato fondato dal bisnonno di De Martino. Il conduttore ha così voluto riportare una parte delle sue origini e manifestarla in televisione, attraverso la rappresentazione del bar di famiglia, con vari oggetti-ricordi e diversi personaggi. Negli anni, è stato al timone di diverse trasmissioni e si è fatto conoscere per le tante doti, da ballerino a conduttore e showman. Oggi è famosissimo, e anche sui social, è seguito da oltre 4 milioni di follower. Proprio qui, è possibile vedere negli scatti pubblicati, alcuni spazi e dettagli della sua casa: l’avete mai vista?

Leggi anche Stefano De Martino, il retroscena sul rapporto con Maria De Filippi: le parole inaspettate

Avete mai visto la casa di Stefano De Martino? Opere d’arte e dettagli da togliere il fiato

Abbiamo conosciuto Stefano De Martino, quando ha partecipato come ballerino ad Amici, nel 2009, alla nona edizione. E’ stato eliminato in semifinale, classificandosi primo tra i ballerini. Un anno dopo, è ritornato nel talent show, ma questa volta in veste di professionista.

Leggi anche Stefano De Martino, gesto di Belen non passa inosservato: come avrà reagito lui?

Ma negli anni, la sua carriera ha preso una strada diversa. E’ diventato inviato de L’Isola dei famosi, nel 2018, condotto allora da Alessia Marcuzzi. E’ stato il conduttore di Made in Sud e ha preso il timone di Stasera tutto è possibile. De Martino, martedì 28 dicembre, è ritornato in tv. C’è stato il debutto con il nuovo programma Bar Stella, che ha dietro una storia vera. Rappresenta il bar del bisnonno del conduttore, quindi, è realmente esistito. Tra i tanti impegni, sicuramente, anche Stefano, ama rilassarsi e il posto migliore dove trovare pace è sicuramente la propria casa. Avete visto dove vive?

La sua casa si trova a Milano ed è un vero gioiello. E’ caratterizzata da un grande salone con doppi divani e c’è anche il parquet.

Nella foto in alto possiamo vedere che ci sono delle lampade di design nella sua abitazione, come le lampade di Flos.

Nella stanza da letto, vediamo una finestra dove è possibile ammirare il panorama. A colpire è sicuramente il quadro, una vera e propria opera d’arte, che avvolge le mura. Per il resto, i colori sono chiari e i dettagli, come la sedia e le mensole, sono molto semplici. Che dire, la casa di Stefano De Martino ha tratti originali ma non eccessivi e sembra circondata dall’arte.