Ricordate Olti di Amici 3? Era il fratello del ballerino professionista Ilir, com’è oggi dopo 17 anni

Era il 2004 quando Olti Shaqiri entrò nella scuola di Amici: il programma era alla sua terza edizione, sapete com’è oggi l’ex concorrente?

Da tanti anni Amici è uno dei programmi più seguiti e con maggior risonanza mediatica: anche se la prima edizione non fu subito un successo strepitoso, il format riuscì in pochi a trovare la chiave per entrare nel cuore del pubblico e da lì non se n’è più andato.

Nel 2004 andò in onda il serale delle terza edizione e mai come quell’anno riuscirono ad accedere alla fase finale del programma tutti i 26 alunni della classe. Tra questi ricorderete sicuramente Olti Shaqiri, ballerino albanese dal talento straordinario.

E non avrebbe potuto essere altrimenti considerando le qualità artistiche del fratello, altro volto protagonista della trasmissione in quegli anni: Olti era il fratello del ballerino professionista Ilir, che nelle prime edizioni collaborava con la scuola insieme a Kledi Kadiu.

Olti, più piccolo di lui, riuscì ad entrare come allievo grazie ad una sfida contro Danilo Musci e a tenersi stretto il banco superando diverse altre sfide. Scopriamo come si mostra a distanza di 17 anni dalla sua avventura ad Amici 3!

Olti Shaqiri tra i migliori ballerini di Amici 3: eccolo oggi, sono passati 17 anni!

Molto determinato e deciso a conseguire i suoi obiettivi, il fratello minore di Ilir aveva frequentato l’Accademia di Tirana per sette anni. Il suo ‘bagaglio’ artistico era quindi davvero importante.

Da quando è sparito dalla tv, l’ex allievo ha ovviamente continuato a perseguire il suo sogno di affermarsi nella danza ed è diventato un ottimo insegnante oltre ad aver partecipato a moltissimi musical a teatro.

Dalle foto postate su Instagram, vediamo che non è affatto cambiato dai tempi di Amici nonostante siano passati quasi due decenni da allora.

Complimenti a questo talento innato e tanti auguri per la sua splendida carriera!