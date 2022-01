E’ la star del film Mamma ho perso l’aereo: sapete chi è la sua compagna? La conosciamo benissimo.

Uno dei film di Natale che ancora oggi, a distanza di anni, è amatissimo è Mamma, ho perso l’aereo. Uscito nel 1990, ha subito avuto un successo impressionante e ancora è così. La trama si concentra sulla famiglia McCallister. Tutti sono pronti per partire per Parigi, per trascorrere le vacanze di Natale insieme, ma accade qualcosa di inaspettato.

Il piccolo Kevin, messo in punizione in soffitta la sera prima, viene lasciato lì, in quella casa tanto amata. Nella confusione, la sua famiglia si dimentica di lui. Ebbene, sappiamo benissimo che il protagonista è stato interpretato dall’attore Macaulay Culkin, oggi divenuto adulto. La sua interpretazione di Kevin McCallister nei film Mamma, ho perso l’aereo, uscito nel 1990 e in Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, uscito nel 1992, l’ha portato ad essere conosciuto in tutto il mondo. In questi anni, ha continuato la sua carriera, non solo di attore, ma anche di cantante. Nel 2019, ha avuto un ruolo nel film di Seth Green, Changeland, in cui ha recitato con la sua compagna: sapete chi è lei? La conosciamo benissimo.

E’ la star del Film Mamma ho perso l’aereo: sapete chi è la sua compagna? E’ un’attrice amatissima

Macaulay Culkin è un attore e un cantante statunitense molto amato e apprezzato. Il ruolo di Kevin McCallister ha fatto sì che diventasse famoso in tutto il mondo. Quel bambino che, in Mamma ho perso l’aereo, è stato al centro della trama, ha conquistato grandi e piccini.

Il personaggio di Kevin, lasciato solo in casa, è felice di poter fare quello che vuole. Ma ad un certo punto, dovrà fare i conti con la presenza di due ladri, che cercheranno di entrare nella sua dimora. L’attore ha rivestito questo ruolo anche in Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, film uscito nel 1992. Negli anni ha vestito i panni di altri personaggi e in un film, Changeland, ha recitato al fianco della sua compagna: sapete chi è lei? E’ un’attrice famosissima.

La compagna di Culkin è Brenda Song. La coppia è insieme dal 2017 e il 5 aprile 2021, sono diventati genitori di un bambino. Noi abbiamo visto l’attrice in una famosa serie tv, la riconoscete? Brenda è nota per aver interpretato il ruolo di London Tipton, nelle serie televisive Disney Zack e Cody al Grand Hotel e Zack e Cody sul ponte di comando, la ricordate?