Ne è trascorso di tempo dal suo esordio, ma vederla com’era vi lascerà di stucco: aveva solo 17 anni

Era esattamente il 2005 quando Rihanna compiva il suo esordio, vederla com’era vi lascerà di stucco: aveva solo 17 anni, incredibile!

È tra le voci più apprezzate, quella di Rihanna! Esordita nel mondo musicale esattamente nel 2005, la cantante delle Barbados ha facilmente conquistato la scena. E, in un vero e proprio batter baleno, è diventata un’artista con la ‘a’ maiuscola. Attrice, modella, cantante e molto altro ancora, Rihanna vanta di un successo davvero impressionante.

È sin dal suo primissimo singolo che Rihanna ha saputo riscuotere un successo discografico davvero impressionante. I due singoli dell’album ‘Music of the sun’ hanno scalate le vette di ciascuna classifica musicale. E il disco successivo l’ha consacrata come vera e propria regina della musica dance. Sono trascorsi esattamente 16 anni dal suo esordio, eppure Rihanna è letteralmente instancabile. Sempre pronta a collezionare successi, la cantante vanta di un successo incredibile. Vi ricordate, però, com’era al suo esordio? Appurato che debutta all’età di 17 anni, siete curiosi di sapere com’era? È esattamente il 2005 e Rihanna conquista tutti con ‘Pon de replay’. Ecco com’era. E, soprattutto, com’è cambiata in tutti questi anni.

Com’era Rihanna al suo esordio musicale? Sono trascorsi 16 anni: era piccolissima

Ad oggi, Rihanna si mostra in tutta la sua incredibile bellezza. Siete curiosi, però, di sapere com’era al suo esordio? Era esattamente il 2005 quando, come dicevamo precedentemente, la cantante della Barbados si presentava al pubblico con ‘Pon de replay’ e ‘If it’s lovin that you want’, entrambi i singoli contenuti nell’album ‘Music of the sun’. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 16 anni e Rihanna è diventata una vera e propria star della musica dance, ma siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni?

Aveva soltanto 17 anni, quindi, quando Rihanna ha presentato il suo primo singolo. Soltanto una ragazzina, quindi, eppure il successo riscontrato subito dopo è stato davvero spietato. Scopriamo insieme, però, com’è cambiata in tutti questi anni.

Eccola qui, Rihanna all’età di 17 anni e, soprattutto, al suo esordio. Che dire? Assolutamente nulla! Saranno anche passati circa 16 anni da questo momento, eppure Rihanna è sempre identica al passato. Siete d’accordo?