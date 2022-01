Tutti ricordiamo la famosissima telenovela “Topazio”, ma com’è diventato l’attore protagonista trent’anni dopo? Da non credere!

In Italia è diventato un volto noto negli anni ’80 soprattutto grazie alla telenovela “Topazio”: scopriamo come si mostra oggi!

Tra l”89 ed il ’90 divenne famoso per aver interpretato il ruolo di Gianluigi, protagonista maschile della celeberrima telenovela Topazio. Lui e Grecia Colmenares furono una coppia sul set davvero amatissima dal pubblico e ancora oggi sono ricordati entrambi come simboli di un’epoca.

Gianluigi era il medico chirurgo plastico col quale la protagonista, nata non vedente, vivrà un amore travolgente ed ostacolato da equivoci, segreti, invidie e vendette. Se la Colmenares, icona di quel genere televisivo, fu bravissima nel suo ruolo, l’attore che l’accompagnò non fu da meno.

Lui è Victor Cámara, artista venezuelano con una grandissima carriera. Nato il 10 giugno del 1959 a Caracas, è figlio di due attori dominicani e anche suo fratello Carlos ha scelto la stessa strada. Il suo debutto avvenne nel 1978 a Radio Caracas Television, ma il successo internazionale arriverà con Topazio.

E’ passato circa un trentennio da allora, scopriamo come si mostra oggi colui che ci ha fatto sognare con la sua memorabile interpretazione di una delle telenovelas più amate di tutti i tempi.

Indimenticabile come protagonista della telenovela “Topazio”: eccolo dopo tre decenni

Dopo aver raggiunto la fama al di fuori della patria, Victor ha preso parte a tante produzioni del mercato latino, inclusi vari film. Si è occupato moltissimo anche di teatro, nel quale ha lavorato non solo come attore ma anche nel dietro le quinte imparandone quindi tutti i segreti. Gli inizi della sua carriera avvennero infatti nel teatro dei suoi nonni. Qui ha svolto tutti i lavori: bigliettaio, macchinista, assistente di produzione e aiuto regista, tecnico del suono.

Mentre studiava recitazione, frequentava l’Università Centrale del Venezuela, dove studiava Ingegneria elettronica. Sposato con Yvette Gazzaneo, la coppia ha una figlia di nome Samantha Maria, nata nel 1997. Oggi l’attore vive a Miami con la sua famiglia.

In questa foto abbastanza recente vediamo la sua trasformazione e se per certi versi sembra cambiato molto, per altri è piuttosto semplice riconoscerlo, vero?