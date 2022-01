Valentina Ferragni ieri e oggi, avete mai visto la sorella minore di Chiara da ragazzina? Sui social spunta lo scatto del passato: com’è cambiata!

Così come sua sorella Chiara, anche Valentina Ferragni è amatissima. E sul suo canale social ufficiale è piuttosto attiva. Spesso e volentieri, col suo pubblico la giovanissima ragazza si diletta a condividere scatti che la ritraggono nel corso della sua quotidianità. Che sia in compagnia della sua famiglia o del suo compagno Luca, la bella Ferragni ama condividere ogni cosa col suo pubblico.

È proprio spulciando il suo canale Instagram, infatti, che siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato davvero incredibile. Ad oggi Valentina Ferragni si mostra in tutta la sua bellezza, ma voi l’avete mai vista da ragazzina? Il suo profilo social, vi assicuriamo, è ricco di scatti davvero impressionante. Pertanto trovarne alcuni che ce la mostrano com’era ieri è stato davvero una ‘faticaccia’, ma vi assicuriamo ne è valsa davvero la pena. Questa foto che abbiamo scovato, infatti, risale esattamente al Dicembre del 2012. E Valentina Ferragni si mostra n tutta la sua bellezza acqua e sapone. Siete curiosi di saperne di più? Ed, in particolare, constatare da vicino com’è cambiata in tutti questi anni?

Valentina Ferragni ieri ed oggi: lo scatto da ragazzina, avete visto com’è cambiata

Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, quindi, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Valentina Ferragni nel passato. La foto, come dicevamo precedentemente, risale esattamente nel 2012. Quindi, a 9 anni fa. Quando la sorella minore di Chiara aveva poco meno di 20 anni. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata in tutti questi anni?

Appurato che sono trascorsi quasi poco meno di 10 anni da questo scatto e che, ad oggi, Valentina è una splendida donna in carriera, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non ci sono affatto differenze tra la Valentina Ferragni di ieri e quella di oggi. Siete pronti anche voi a vederla? Eccola qui:

Diteci la verità: non abbiamo ragione?