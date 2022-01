La puntata di Domenica In del 2 Gennaio andrà in onda regolarmente, ma quali sono le sue anticipazioni? Scopriamole insieme nel dettaglio.

Per l’inizio di questo nuovo anno, Mara Venier e il suo Domenica In non potevano affatto mancare all’appello. Dopo lo ‘stop’ della settimana scorsa a causa di diversi casi Covid tra il gruppo che lavora al programma, la conduttrice ritornerà in diretta per regalare al suo pubblico un inizio di 2022 davvero impressionante.

A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi, Domenica 2 Gennaio, Mara Venier ritornerà in diretta con una nuova puntata di Domenica In. Ed è pronta a regalare delle ore ricche di intrattenimento, risate, musica e racconti. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate su TV Blog, infatti, sembrerebbe che nel corso dell’appuntamento di oggi si alterneranno negli studi televisivi grandi nomi della musica e del cinema italiana. Insomma, è proprio il caso di dirlo: sarà un inizio d’anno davvero scoppiettante, non c’è che dire. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Domenica In, le anticipazioni del 2 Gennaio: puntata imperdibile, i nomi degli ospiti

Anche nel secondo giorno dell’anno, Mara Venier farà compagnia al suo affezionatissimo pubblico di Domenica In. Ed ha pensato di regalare loro una puntata piuttosto indimenticabile. Da quanto si apprende dalle anticipazioni di oggi, Domenica 2 Gennaio, infatti, gli ospiti previsti in diretta televisiva rappresentano il fior fiore della musica e del cinema italiano.

Sicuramente questo è un appuntamento che non vi potete assolutamente perdere. Scopriamo insieme tutti gli ospiti di quest’oggi:

Massimo Ranieri: se si pensa ai grandi della musica italiana, non si può fare a meno di citare lui. Amatissimo cantante, ma anche attore napoletano, il buon Ranieri si racconterà alla padrona di casa tra carriera, passioni e vita privata;

Christian De Sica: attualmente sul grande schermo con Diletta Leotta, Alessandro Siani e tantissimi altri straordinari interpreti, anche l’attore romano sarà a Domenica In per un’intervista imperdibile;

Bobby Solo: l’amato cantante non sarà affatto da solo in studio. Piuttosto, su TV Blog, si legge che sarà in compagnia di sua moglie e sua figlia;

Paolo Del Debbio: il conduttore di Video News Dritto e rovescio sarà ospite di Mara Venier per presentare il suo libro.

A questi straordinari ospiti, ovviamente, si aggiungeranno momenti di divertimento, musica e molto altro ancora.