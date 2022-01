Da ballerino al timone di importanti programmi: questo bambino è oggi uno dei conduttori più amati

E’ diventato noto come ballerino, ma oggi questo bambino è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana.

In questa foto era solo un bambino, oggi è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Non ha iniziato così la sua carriera, ma in modo completamente diverso. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della danza quando aveva solo 10 anni.

Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, e ha così l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Ma è diventato popolare, dopo la partecipazione al talent show, Amici di Maria De Filippi, nel 2009. Viene eliminato in semifinale, ma si classifica al primo posto tra i ballerini. Dopo quell’esperienza e molte altre come ballerino, la sua carriera prende una svolta diversa. Da alcuni anni è al timone di importanti programmi. Guardando lo scatto, lo riconoscete? Impossibile non capire chi è, perchè non è cambiato nel tempo.

Da ballerino al timone di importanti programmi: il bambino in foto oggi è uno dei conduttori più amati

Questo bambino è oggi uno dei conduttori più amati e apprezzati. L’abbiamo visto, negli ultimi anni, al timone di diversi programmi. Di recente, ha esordito su Rai due, con un nuovo programma, in seconda serata.

La sua carriera inizia però come ballerino. Partecipa nel 2009 ad Amici di Maria De Filippi. Viene eliminato in semifinale ma si classifica al primo posto tra i ballerini. L’anno dopo, entra nel corpo di ballo della scuola, come professionista. Ma ad un certo punto, ha preferito fare altro e darsi così alla conduzione. Esattamente il 28 dicembre 2021, ha debuttato con Bar Stella, nuovo programma su Rai Due. Adesso, avete capito chi è il bambino in foto?

Stefano De Martino ha pubblicato questo scatto sul suo profilo social. Negli anni, molti tratti del suo viso non sono cambiati. Sarebbe stato facile riconoscerlo, anche senza conoscere i vari indizi che vi abbiamo qui lasciato. Ad oggi, vanta una ricca carriera, ha condotto Made In Sud, Stasera tutto è possibile, La notte della Taranta, la Finale del Festival di Castrocaro nel 2019 e tanti altri format. Da pochissimo ha esordito con il nuovo programma Bar stella, che ha alle spalle una storia vera. Rappresenta il bar del suo bisnonno. Che dire, Stefano De Martino ha iniziato come ballerino e oggi è uno dei conduttori più amati e apprezzati.