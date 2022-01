Barù è il nuovo concorrente del GF Vip e già ha conquistato tutti, ma sapete perché si chiama così? Il ‘retroscena’ sul nomignolo.

È proprio Barù uno dei nuovi concorrenti del GF Vip entrato a far parte del reality nel corso delle puntate precedenti. Sapevamo perfettamente che sarebbe accaduto, dato il prolungamento del programma fino a Marzo scorso, e, in effetti, è stato proprio così. Insieme a Nathaly Caldonazzo, il nipote di Costantino della Gherardesca è entrato nella casa di Cinecittà. Ed ha conquistato tutti.

Nel corso di tutte le sue ospitate televisivi e i programmi di lui condotti abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzare le sue doti. Grazie al GF Vip e vivendolo 24 ore su 24, il suo pubblico lo sta amando ed adorando ancora di più. Ecco. Siete convinti di conoscere ogni cosa su di lui? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso. Da tutti noi è conosciuto col nomignolo ‘Barù’, ma siete curiosi di sapere perché si chiama proprio così? Da quanto si legge da Donna Glamour, sembrerebbe che il retroscena sia davvero speciale. E che vada rintracciato a quando era soltanto un bambino. Pronti a scoprire ogni cosa?

Perché Barù si chiama così? Scopriamo insieme questo retroscena

Dal carattere forte, Barù è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip. E, in men che non si dica, ha catturato l’attenzione di tutti. Siete curiosi, però, di sapere perché si chiama così? Sappiamo benissimo che il ‘vero’ nome del gieffino è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: per quale motivo ha scelto di utilizzare questo nomignolo?

Da quanto si legge sul sito Donna Glamour, sembrerebbe che il nomignolo scelto dal buon Gherardo non sia affatto casuale. Piuttosto, ha delle motivazioni molto valide. A quanto pare, sembrerebbe che sia proprio Barù il termine con cui suo padre era solito chiamarlo da piccolo. E lui, col passare degli anni e crescendo, ha scelto di utilizzarlo anche sul piccolo schermo.

Insomma, un retroscena davvero speciale, non c’è che dire. E che sottolinea quanto lui sia legato alla sua famiglia. Voi, però, ne eravate a conoscenza?