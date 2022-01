La bellezza l’accompagna da sempre: questa foto di Catherine Zeta-Jones da giovanissima vi lascerà senza fiato

Tra le attrici più celebri di Hollywood, all’età di 52 anni Catherine Zeta-Jones è ancora bellissima: la foto da giovane è imperdibile!

Ormai dagli anni ’90 è una diva del cinema americano contemporaneo, ammirata da fan di tutto il mondo, ma non tutti sanno com’era Catherine Zeta-Jones da giovanissima: sul suo profilo Instagram è spuntata una sua foto di molti anni fa che, siamo sicuri, vi stupirà!

Nata in Galles il 25 settembre 1969, Catherine Zeta-Jones è figlia di padre gallese e madre irlandese. La sua propensione per lo spettacolo è già evidente da bambina, infatti a soli 4 anni inizia a ballare e a 15 anni decide di abbandonare la scuola per prendere parte al musical The Pajama Game. Dopo aver lavorato in varie produzioni teatrali, nei primi anni ’90 riesce ad entrare nel cast della serie tv The Darling Buds of May, per poi passare a recitare in alcuni film sempre per il piccolo schermo.

Sarà però, nel 1998, il film La maschera di Zorro con Antonio Banderas ed Anthony Hopkins a consacrarla definitivamente nel firmamento di Hollywood. Da lì in poi la sua carriera ha definitivamente spiccato il volo e sono tante le pellicole cult in cui ha recitato.

Se la vita professionale le ha regalato tante soddisfazioni, non si può certo dire che quella privata sia da meno: sposata da 21 anni con l’altrettanto celebre collega Michael Douglas, i due sono una delle coppie più longeve del mondo dei vip ed hanno messo al mondo due splendidi figli, Dylan e Carys. Un amore nato da un autentico colpo di fulmine da parte dell’attore e che non ha mai risentito dei 25 anni di differenza che li separano.

Talento e bellezza sono state le chiavi del successo di Catherine Zeta-Jones, ma siete curiosi di scoprire come si mostrava l’attrice da giovanissima?

Catherine Zeta-Jones, la foto da giovanissima mostra una vera dea: l’immagine da non perdere

Mantenendosi sempre così in forma, la bellissima moglie di Douglas sembra sempre la stessa da quando la conosciamo, vero?

Proprio in questi giorni, hanno stupito tutti gli scatti pubblicati su Instagram della vacanza in Spagna con il marito in cui appare più bella e in forma che mai. Insomma, l’età anagrafica sembra non esistere affatto per lei.

Ebbene, sappiate che fin da adolescente Catherine è stata semplicemente una dea! Lo dimostra chiaramente questa foto postata sul suo profilo ufficiale:

Stesso sguardo, stesso sorriso, stessa bellezza: visto che spettacolo?