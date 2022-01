Attualmente, Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, ma ricordate chi corteggiava ai tempi di Uomini e Donne? Eccolo.

È proprio lui uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, Alessandro Basciano! Ancora prima del suo ingresso, il suo nome girava da diverso tempo sul web. E quando si è avuta la conferma dell’entrata, tutti i suoi ammiratori hanno fatto un salto di gioia. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

A catturare maggiormente l’attenzione del pubblico italiano non è stato soltanto il suo fascino, ma anche la sua spontaneità e semplicità. Perché, ammettiamolo, Alessandro Basciano è proprio questo. E queste settimane iniziali ce ne stanno dando ampia conferma. Il clamore che il giovanissimo sta riscuotendo è davvero incredibile. E, come dicevamo, non abbiamo avuto difficoltà. Già nel corso del suo pregresso percorso televisivo, Alessandro ha saputo dimostrare di avere carattere. E di essere un ragazzo completamente diverso da tanti altri suoi coetanei. A tal proposito, sappiamo benissimo che il buon Basciano, prima del GF Vip e di Temptation Island, ha partecipato a Uomini e Donne, ma ricordate chi corteggiava? Il suo percorso nel dating show di Canale 5 non è assolutamente passato inosservato. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi corteggiava Alessandro Basciano a Uomini e Donne? Come dimenticarlo!

Come dicevamo precedentemente, quindi, la partecipazione di Alessandro Basciano al GF Vip non è assolutamente la prima nell’ambito televisivo. Ancora prima di partecipare al famoso reality di Canale 5, infatti, il giovanissimo modella ha preso parte ad un altro programma. Ed, anche in questo caso, aveva facilmente catturato l’attenzione su di sé.

Appurato questo, ricordate chi era la tronista a cui Alessandro Basciano ha fatto la corte? Correva esattamente il 2019 quando, per la prima volta in assoluto, il modello scendeva le scale di Uomini e Donne per conoscere meglio Giulia Quattrociocche. Come ricorderete, il suo percorso non è andato affatto a buon fine. Nonostante il suo forte interesse, la tronista romana scelse di scegliere il suo ‘rivale’ Daniele. Dopo quel momento, oltre al clamoroso riscontro sui social, Alessandro ha partecipato a Temptation Island. E, ad oggi, al Grande Fratello Vip.

Come pensate che vada a finire il suo percorso?