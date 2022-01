Chi è e cosa fa nella vita la moglie di Nek, Filippo Neviani?

E’ la moglie di Nek dal 2006, ma non tutti sanno chi è e cosa fa nella vita la donna che ha ispirato i brani di maggior successo dell’artista.

Tra le star della musica italiana più amate, Nek ha costruito una carriera molto solida con canzoni capaci di restare nel cuore della gente a dispetto del passare degli anni. Fin dai suoi esordi come solista nei primissimi anni ’90, il suo successo non ha conosciuto periodi di buio e anche sui social è molto seguito.

Proprio attraverso i suoi profili ufficiali, Filippo Neviani (suo vero nome) condivide molto della sua quotidianità con i follower. Pilastri di questa quotidianità sono la moglie Patrizia e le sue figlie, Beatrice e Martina.

Tra il celebre cantante e Patrizia fu un vero colpo di fulmine: i due si conobbero a Sassuolo, dove entrambi sono nati e cresciuti e lei era già madre di Martina, nata da una relazione precedente. Conosciamo meglio la donna che da tanti anni condivide la sua vita con l’artista.

Forse non tutti conoscono la moglie di Nek: chi è Patrizia Vacondio

Prima di unirsi in matrimonio, Filippo e Patrizia sono stati fidanzati a lungo: solo dopo 11 anni hanno compiuto il grande passo. Nel 2010 è poi arrivata la figlia della coppia, Beatrice, oggi undicenne. Secondo quanto raccontò la Vacondio in un’intervista al giornale Visto, il marito sarebbe un po’ troppo ‘apprensivo’ nei confronti della piccola.

Con Martina, Nek ha un rapporto splendido tanto da considerarla come sua figlia. Proprio in occasione del 26esimo compleanno della ragazza, le ha fatto una commovente dedica su Instagram. Inoltre, sul popolare social network Martina usa anche il cognome Neviani oltre a quello del suo papà biologico.

Patrizia non è una donna di spettacolo, ma non è noto quale sia la sua professione. Nata il 16 giugno del 1973, è la musa ispiratrice di tanti brani cantati dal marito come ad esempio Fatti avanti amore, arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2015.

In tanti anni trascorsi insieme, non sono mancati momenti difficili: lo stesso Nek confessò in un’intervista a Vanity Fair di aver ceduto in passato alla tentazione di un tradimento. La coppia è poi riuscita a chiudere quella dolorosa parentesi ed oggi è più unita e forte che mai.

Bellissimi insieme, vero?