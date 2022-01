“Ci sto male, ma…”: la verità raccontata da Alba Parietti, l’avreste mai detto?

La verità sul passato sentimentale di Alba Parietti raccontata da lei stessa in un’intervista a Libero: nessuno lo avrebbe mai pensato!

L’abbiamo vista lo scorso autunno mettersi in gioco, con autoironia e umorismo, sul palco di Tale e Quale Show, ma tutti conosciamo la lunga carriera di Alba Parietti che ha preceduto l’esperienza nel programma condotto da Carlo Conti.

Tra le donne più seducenti del panorama televisivo italiano, la bella torinese che proprio nel 2021 ha compiuto 60 anni, ha iniziato da giovanissima a calcare le scene da giovanissima presso alcune tv locali piemontesi.

Arriva alla Rai e a Mediaset negli anni ’80 e la sua partecipazione a Galagol su Telemontecarlo la consacrerà diva del piccolo schermo. Non a caso, Alba riesce nel ’92 ad arrivare al Festival di Sanremo per affiancare il grande Pippo Baudo mentre l’anno dopo sarà la conduttrice del Dopofestival.

Tanti i programmi che l’hanno vista protagonista, ma la tv non è l’unico ambito in cui si è sviluppata la sua carriera, infatti ha preso parte anche ad alcuni film. Se dal punto di vista professionale la Parietti ha molto da raccontare, lo stesso si può dire sul versante sentimentale. A tale proposito, in un’intervista a Libero, la mamma di Francesco Oppini ha raccontato qualcosa che ha sorpreso tutti.

Alba Parietti, la verità che nessuno avrebbe immaginato

Come tutti sanno, la conduttrice piemontese si è sposata una sola volta: il suo ex marito è l’attore Franco Oppini da cui ha avuto il suo unico figlio Francesco. I due si sono separati nel 1998 e altri amori celebri si sono susseguiti nella sua vita.

Christopher Lambert, Cristiano De André, Ezio Bosso, il principe Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso nell’ottobre del 2020 e a cui Alba è rimasta molto legata anche dopo la fine della relazione.

A Libero, ha rivelato di essere stata sempre attratta da rapporti difficili: “Sono attratta dagli amori malati e tormentati, ci sto molto male ma li ricerco…“. Un lato che forse non tutti conoscevano di lei ma, come sempre, la Parietti ha saputo raccontarsi nel modo più schietto e sincero.

Chissà che non la bellissima Alba non ci sorprenda prima o poi trovando l’uomo della sua vita! Noi glielo auguriamo di cuore!