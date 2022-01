“Sto male, pregate per me”, confessione choc del noto cantautore: fan sconvolti

Il noto cantautore sconvolge i fan con una confessione veramente choc: “Sto male, pregate per me”, ecco cos’è successo

Le sue parole hanno letteralmente lasciato di stucco i fan. Nessuno si sarebbe aspettato una confessione del genere. L’artista ha pubblicato un messaggio disperato sui social: “Sto male, pregate per me“. Timore e apprensione per i suoi seguaci, che l’hanno inondato di messaggi d’affetto e vicinanza.

La confessione choc del noto cantautore

Un annuncio veramente choc quello fatto dal noto cantautore sui suoi canali social: “Sto male, pregate per me“. L’artista ha pubblicato un video in cui appare in condizioni estreme. La sua salute pare non stia attraversando un buon periodo. Le sue parole hanno intimorito i fan, che l’hanno riempito di messaggi di vicinanza e supporto. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il famoso cantautore napoletano, Luca Sepe, nelle ultime ore è stato ricoverato per Covid. È stato lui stesso ad annunciarlo sui suoi canali social: “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi, pregate per me. Vi voglio bene”. Il cantante era risultato positivo durante le festività natalizie, ma sembrava potesse riprendersi. Negli ultimi giorni, invece, le sue condizioni sono peggiorate, al punto da spingere l’artista a chiedere di essere ricoverato in ospedale.

Il noto cantautore e parodiere napoletano ha pubblicato anche una stories su Instagram in cui si mostra mentre viene trasportato in ambulanza in ospedale, ritraendosi con la maschera dell’ossigeno. I suoi fan speravano fosse uno scherzo, anche se di cattivo gusto, ma invece è tutto vero. Le sue condizioni hanno immediatamente messo in apprensione i suoi follower, che l’hanno riempito d’affetto. Sepe poco dopo ha ringraziato i suoi seguaci per la solidarietà mostratagli in questo momento così delicato per lui. La speranza è che possa riprendersi al più presto e superare questo brutto periodo.