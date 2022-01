“Dicevano che dovevo cambiare mestiere”: il ‘retroscena’ della cantante, ne ha parlato solo ora

“Dicevano che dovevo cambiare mestiere: la cantante svela un retroscena risalente a tanti anni fa.

Qualche settimana fa, l’amatissima cantante, ha affiancato Nicola Savino alla conduzione de Le Iene. Sappiamo che, in ogni puntata, c’è stata una donna diversa a rivestire il ruolo di co-conduttrice. Come di consueto, ogni donna che è stata presente nel programma, si è poi raccontata in un monologo.

La cantante ha voluto parlare della sua carriera, sulla perseveranza e sul legame con il Festival di Sanremo. Le sue parole hanno svelato un retroscena che nessuno conosceva. Ha raccontato che, anni fa, le hanno detto di cambiare mestiere.

Leggi anche Le Iene, piume e collant velati per Rocio Munoz Morales: glamour e sensuale come una vera diva

La cantante racconta un retroscena inaspettato: “Dicevano che dovevo cambiare mestiere”

Co-conduttrice di una puntata de Le Iene, l’amatissima cantante ha affiancato Nicola Savino. Qui, come tutte le donne che hanno accompagnato il conduttore per una serata, è stata la protagonista di un monologo, in cui ha raccontato di sè.

Leggi anche Vedere la nipote di Iva Zanicchi vi lascerà senza parole: non la conoscete?

In particolare, Iva Zanicchi, ha concentrato il suo discorso sulla sua carriera, sulla perseveranza e sul legame con il Festival di Sanremo. Ricordiamo che, sul palco dell’Ariston, nel 2022, ci sarà anche lei. Iva, in questo monologo, ha raccontato cos’è successo agli inizi della sua carriera: “Tra pochi giorni compirò 82 anni e tornerò a Sanremo. La prima volta è stata nel 1965. Sono scesa dal treno con la valigia di cartone, insieme a mia sorella e alla sartina che mi aveva cucito l’abito. L’emozione, però, era troppa: non ho cantato: ho belato e sono stata subito eliminata. Ero disperata. Dicevano che dovevo cambiare mestiere”, ha affermato.

Ma lei non ha mollato e ci ha sempre creduto: “Ma io sapevo di avere qualcosa di magico: la mia voce”. L’artista ha anche ricordato Giorgio Gaber, una delle persone che ha sempre creduto in lei e nelle sue potenzialità. “Poi ho vinto anche Sanremo. Tre volte. Perché io so perseverare”.

Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022 sarà anche lei in gara, e porterà il brano ‘Voglio amarti’: “Non avrò paura di cantare la melodia che amo, nonostante il tempo passato“.