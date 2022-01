Dove hanno girato Il Signore degli anelli: quali sono i luoghi della trilogia che ha avuto un successo straordinario.

Il Signore degli anelli è un vero e proprio capolavoro. La saga è basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien e ha avuto un successo impressionante in tutto il mondo. Il protagonista assoluto è Frodo, l’hobbit che si assume la missione di portare l’anello del potere al monte Fato, per distruggerlo.

Ma ad affiancarlo, cavalieri e creature magiche. Una volta arrivati a Gran Burrone, si forma la Compagnia dell’anello, che vede presenti Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Sam, Pipino e Merry. Nel viaggio nella Terra di mezzo, grandi pericoli mortali andranno incontro alla compagnia. Una delle scene che sicuramente, almeno una delle prime, rimaste nella memoria dei fan, è la caduta di Gandalf, una volta arrivati alle miniere di Moria. Lo stregone Grigio si trova ad affrontare un Baldrog, e cade. Ma successivamente vi farà ritorno come Stregone Bianco. Questa trilogia è stata ambientata nella piena natura, con tantissime ricostruzioni ed effetti speciali. Ma sapete dove le scene sono state svolte?

Il Signore degli anelli: dove hanno girato le scena della famosa trilogia

Una trilogia che, a distanza di anni, non sarà mai dimenticata. Il Signore degli anelli è un capolavoro che resta per sempre nella memoria. Ti porta a vivere in un mondo magico, dove le creature sono come essere umani, i poteri sono la normalità e il popolo, ha sempre qualcosa di speciale.

Elfi, stregoni, hobbit, Tuc, nani, creature straordinarie e umani, fanno da sfondo ad una trama ricca di avventura. Un posto magico, immerso nella natura, con alberi parlanti e melodie armoniose. Ma dove è stata girata la famosa trilogia? Quali sono i luoghi?

Si legge che, le riprese del primo e secondo film sono iniziate ufficialmente l’11 ottobre 1999 e sono terminate il 22 dicembre 2000. Il film, come tutto il resto della trilogia cinematografica, è stato girato in Nuova Zelanda, in molti set sparsi per la nazione. L’ambientazione di Hobbiville è stata ricreata nella località di Matamata, nell’isola del Nord.