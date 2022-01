GF Vip, ha deciso: vuole abbandonare il programma, colpo di scena

GF Vip, ha deciso: la decisione sembrerebbe presa, vuole abbandonare il programma, colpo di scena incredibile!

Con l’anno nuovo i vipponi che hanno preso parte al programma fin dall’inizio sono stanchi, e sentono la mancanza dei propri cari. Sembrerebbe che un coinquilino della casa, voglia abbandonare il programma.

Dopo aver passato tutte le festività isolati, lontani dalle famiglie, i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno subendo un drastico calo di energie e motivazione. Dopo l’abbandono della casa da parte di pilastri come Francesca Cipriani e Aldo Montano, il morale è sempre più a terra. Nelle ultime ore un altro concorrente si è confidato con una coinquilina, rivelando che lascerà la casa molto presto. Le sue parole, sussurrate per non farsi sentire dagli altri, sono state “Vado tra 10 giorni, non ce la faccio più. Ma proprio massimo”. In risposta la vippona afferma che “Se potessi lo farei pure io”. Cosa starà succedendo ai concorrenti del GF Vip?

Leggi anche GF Vip, Alessandro bacia Sophie ma poco dopo con Soleil…cosa è successo durante i festeggiameni

GF Vip, ha deciso: vuole abbandonare il programma!

Questa incredibile rivelazione non ce l’aspettavamo proprio! Si tratta del concorrente Gianmaria Antinolfi, il quale ha esplicitamente detto alla coinquilina Jessica Hailé Selassié che andrà via dalla casa tra massimo dieci giorni. Evidentemente il bel partenopeo non ha più alcun motivo valido per restare nel programma. Tra la voglia di tornare a fare il suo lavoro, l’abbandono dell’amico Aldo e soprattutto la fine della conoscenza con Sophie, il povero Gianmaria non ne vuole più sapere niente del gioco.

Leggi anche Incomprensioni al Gf Vip, Katia sbotta contro Gianmaria: “Non hai voglia di fare niente”

Il flirt tira e molla con Sophie Codegoni era ancora l’unico motivo a cui Gianmaria si aggrappava per restare nella casa, ma ora che lei ha messo gli occhi su Alessandro Basciano, Gianmaria è rimasto un pò più solo. La sua decisione sembra inderogabile! Sembrerebbe anche che le tempistiche confermino ciò che dice Gianmaria, infatti tra 10 giorni sarebbe un lunedì, e forse il concorrente aspetterà proprio la puntata serale per annunciare il suo abbandono. Chissà cosa ne penserà il conduttore Alfonso Signorini, il quale sicuramente non sarà contento dell’abbandono dell’ennesimo vippone.

Leggi anche Gf Vip, Soleil parla con Jessica e spiazza: “Non capisco come io possa aver baciato Gianmaria”

A noi dispiace per questo inaspettato annuncio! Non ci resta che vedere se le intenzioni di Gianmaria si concretizzeranno davvero.