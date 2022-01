La clinica della pelle, Bernadette: “Mi è stato diagnosticato 15 anni fa”, impressionante

La clinica della pelle, Bernadette ha parlato della malattia diagnosticatole ben 15 anni e del tremendo incubo che vive: impressionante.

Un incubo tremendo, quello che Bernadette viveva da circa 15 anni. E che non ha perso occasione di poter condividere col pubblico de La clinica della pelle. Entrata a far parte dei pazienti della dottoressa Craythorne nel corso della terza stagione del programma. E subito ha impressionato tutti.

“Ogni mattina metto fondotinta, crema solare e lozioni per nasconderlo”, questa è la routine che ogni mattina Bernadette ha raccontato di svolgere per tentare di nascondere la sua malattia delle pelle. “Mi è stato diagnosticato 15 anni fa”, ha raccontato ancora. Spiegando, quindi, di come sia fortemente cambiata la sua vita. È proprio per questo motivo che anche lei, così come tantissime altre persone, ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne: riappropriarsi del suo corpo. “Se riuscisse ad aiutarmi, cambierebbe per sempre la mia vita”, ha detto. Di che cosa soffre Bernadette? Semplice: di melasma! Il suo viso, purtroppo, era completamente ricoperto di macchie. E, seppure inizialmente sembrava che la situazione fosse sotto controllo, è arrivata a dei livelli davvero impressionanti in men che non si dica. Guardiamo le immagini: da non credere!

Bernadette a La clinica della pelle, immagini impressionanti: il suo viso è …

“Soffro di ansia e crisi depressive”, è proprio questo quello che ha raccontato Bernadette nel corso della sua primissima visita con la dottoressa Craythorne, non nascondendo la sua emozione. Circa 15 anni prima, come detto precedentemente, le è stato diagnosticato una forma di melasma. Ed è per questo motivo che da quel momento la sua vita non soltanto è fortemente cambiata, ma ha iniziato a fare di tutto per nasconderlo. “La mia famiglia non mi ha mai vista struccata”, ha detto.

Quello presenta sul viso di Bernadette, come spiegato anche dalla stessa dottoressa, è una rara forma di melasma. Perché questo ha colpito tutti e tre stati della pelle. A partire, quindi, dall’epidermide fino al derma. Pertanto la cura che le è stata prescritta per ritornare ad avere un viso pulito ed omogeneo è stato piuttosto variegata. Non soltanto, infatti, la dottoressa le ha prescritto delle pastiglie, ma anche delle creme, una protezione solare ed, ovviamente, sedute laser.

A distanza di sette settimane dall’inizio della cura, la pelle di Bernadette è notevolmente cambiata.