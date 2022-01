Nathaly Caldonazzo è una nuova concorrente del GF Vip, ma siete curiosi di sapere proprio tutto sulla sua vita privata? Gli amori della showgirl romana.

È da poco entrata nella casa del GF Vip, eppure ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi tra le protagoniste indiscusse di questa sesta edizione di GF Vip. Stiamo parlando proprio di lei: Nathaly Caldonazzo.

Entrata a far parte della casa più spiata d’Italia nel corso della puntata del 20 Dicembre, Nathaly Caldonazzo ha facilmente conquistato l’occhio del GF Vip su di sé. Bellissima, spontanea e per nulla costruita, l’attrice romana si è dimostrata la regina indiscussa della casa. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sul suo conto?Nel corso del nostro articolo di presentazione, vi abbiamo presentato dettagliatamente Nathaly Caldonazzo come artista e professionista, ma siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Sappiamo benissimo che, nel 2019, l’attrice ha partecipato a Temptation Island Vip con il suo fidanzato dell’epoca, ma cosa sappiamo su tutti i suoi amori? Se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Nathaly Caldonazzo?

Come dicevamo precedentemente, quindi, della vita professionale e dell’aspetto artistico di Nathaly Caldonazzo sappiamo davvero ogni cosa. Entrata a far parte di questo mondo come modella, la splendida romana si è facilmente fatta conoscere come ballerina in diversi programmi televisivi. Ed ha dato inizio anche ad una splendida carriera da attrice. Dal punto di vista ‘sentimentale’, invece, cosa sappiamo? Ci spieghiamo meglio: cosa occorre sapere sulla vita privata della romana?

Intorno alla metà degli anni ’90 fino al ’92, Nathaly Caldonazzo è stata la compagna di Massimo Troisi. La loro relazione, come dicevamo, è durata per circa due anni. Ed è proseguita fino alla morte dell’attore partenopeo. Ancora oggi, a distanza di quasi 30 dalla sua scomparsa, la Caldonazzo ricorda il buon Troisi con immenso affetto. Dopo questa drammatica parentesi della sua vita, Nathaly ha avuto una relazione con Riccardo Sangiuliano, imprenditore napoletano. Dalla loro storia d’amore nasce anche Mia, splendida diciassettenne. Nel 2016, infine, l’attrice inizia una relazione con Andrea Ippoliti. Come ricorderete, i due hanno anche partecipato a Temptation Island Vip nel 2019, ma si sono lasciati prima dei 21 giorni canonici del programma. Ad oggi, infine, non sappiamo se sia single oppure no!

