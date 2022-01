Nek ha moltissimi tatuaggi e alcuni sono evidenti, ma non sempre sono visibili: li avete notati?

Nek è sicuramente uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale. Secondo i dati certificati dalla FIMI, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. L’esordio in campo musicale è arrivato nel 1986, quando ha formato un duo country e successivamente è diventato cantante e bassista di un gruppo musicale rock.

Ad un certo punto, decide di dedicarsi alla carriera da solista. La sua prima volta al Festival di Sanremo risale al 1993, nella categoria Nuove Proposte, con il brano In Te. L’ultima volta che l’abbiamo visto alla kermesse musicale è stata nel 2019, con il brano Mi farò trovare pronto, diventato ascoltatissimo. L’artista è molto seguito sui social, e qui, pubblica tanti scatti, e in alcuni sono evidenti i suoi tatuaggi, li avete mai visti?

Nek ha molti tatuaggi e alcuni sono evidenti: ma non sempre sono visibili, li avete notati?

L'ultima volta che l'abbiamo visto al Festival di Sanremo risale al 2019. Qui, Nek ha portato sul palco dell'Ariston, il brano, Mi farò trovare pronto.

Il successo di cui gode è evidente anche sui social, dove è seguito da un milione di follower e sono migliaia le foto pubblicate. Nek ama interagire con i suoi fan e pubblica foto di famiglia ma anche professionali. In alcuni scatti sono ben evidenti i suoi tatuaggi, li avete mai notati?

In questo scatto possiamo vedere i tatuaggi che l’artista ha nella parte superiore del corpo. Sulle braccia sono spesso visibili, mentre gli altri non sempre possono essere visti. Ha diverse scritte e sul petto sembrerebbe aver tatuato un uccello con le ali aperte, come in volo. Tutti sono molto belli e particolari, non trovate?