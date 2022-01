Non tutti lo sanno: è proprio questo il titolo di studio di Roberto Giacobbo, il noto conduttore di Freedom!

Ormai conosciamo bene il conduttore televisivo Roberto Giacobbo, che ci ha tenuto compagnia con gli stupendi programmi legati al nostro territorio e alle sue bellezze e particolarità. Ma sapete anche qual’è il suo titolo di studio?

Roberto Giacobbo nel suo curriculum di lavori e programmi ha una varietà di argomenti veramente incredibile! Dalla natura, agli animali, alla storia e società. È però molto noto al grande pubblico, soprattutto per aver condotto programmi relativi al mistero. Negli anni 2000 appare in televisione come conduttore, oltre che come scrittore delle puntate, nel programma Stargate-Linea di confine. Uno dei primi programmi che tratta di misteri della storia e dell’archeologia, diventando il programma più visto dell’emittente Telemontecarlo. Fino al 2010 è stato anche professore di Teoria e tecnica dei nuovi media nel corso di laurea specialistica in Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara.

Sapete qual’è il titolo di studio di Roberto Giacobbo?

I giovanissimi conosceranno bene Roberto Giacobbo grazie all’attuale programma Freedom-Oltre il confine, passato nel 2019 da Rete 4 a Mediaset in prima serata. Qui il conduttore allieta gli italiani con una grandissima divulgazione culturale. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposato dal 1994 con Irene Bellini, con cui ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Ma uno dei retroscena più interessanti su Giacobbo è proprio il suo titolo di studi, non ve lo aspettereste mai!

Infatti, il noto conduttore nato a Roma ma originario del Veneto, dopo aver conseguito con la media del 7 il liceo scientifico, si laurea in economia e commercio. Chi avrebbe detto che Roberto Giacobbo avrebbe scelto un percorso universitario nel ramo economico, piuttosto che un indirizzo legato alle sue grandi passioni, come la storia e la scienza. In ogni caso, Roberto Giacobbo è un grande e preparato professionista, che scrive ed è autore di programmi radiofonici e televisivi.

Noi adoriamo Roberto Giacobbo! E voi sapevate qual’è il suo titolo di studio? Proprio questo.