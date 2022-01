Non passa inosservato il nuovo tatuaggio di Selena Gomez: conoscete il significato?

Avete visto il nuovo tatuaggio di Selena Gomez? In questo articolo vi sveliamo il suo significato: siamo sicuri che nessuno lo conoscerà

La famosa cantante ha fatto un nuovo tatuaggio, l’avete mai visto? Esso ha anche un significato particolare. Di seguito ve lo mostriamo e vi sveliamo cosa ha voluto indicare.

Il significato del nuovo tatuaggio di Selena Gomez

Selena Marie Gomez è nata a Grand Prairie, nel Texas, il 22 luglio 1992. Ha 31 anni ed è una famosa cantante e attrice. Ha recitato da bambina nella serie televisiva “Barney” e successivamente è apparsa in varie serie televisive della Disney. Attiva anche nel campo musicale, ha cantato varie colonne sonore pubblicate dalla Disney Records e nel 2008 ha firmato un contratto discografico con la Hollywood Records.

I suoi album hanno raccolto tutti un discreto successo ed è stata impegnata anche come produttrice. Tra i suoi migliori prodotti spicca sicuramente la serie tv Netflix “Tredici”. È ritornata sulle scene musicali nel 2020 con la pubblicazione del terzo album “Rare“, il cui singolo apripista “Lose You to Love Me” ha regalato alla cantante la sua prima numero uno nella Billboard Hot 100 statunitense.

Nel 2013 la rivista statunitense Maxim l’ha posizionata al secondo posto nella classifica delle 100 donne più belle al mondo.

La famosa cantante è un’appassionata di tatuaggi. Il suo corpo n’è quasi pieno. Selena ha scoperto la body art nel 2012, anno in cui ha tatuato una piccola nota musicale sul polso, e da quel momento in poi non si è più fermata. Tra gli altri tatuaggi troviamo la parola “Rare”, una frase araba che significa “Ama prima te stesso”, i numeri romani “LXXVI” (76) sul collo e altri ancora.

Di recente ha svelato il suo diciottesimo tatuaggio, una grossa rosa sulla schiena, realizzata presso un tatuatore di New York. I suoi tatuaggi hanno tutti un significato nascosto. Il nuovo disegno floreale potrebbe essere un riferimento al prossimo album o a una nuova fase della sua vita. Magari potrebbe essere anche un indizio su un’esperienza personale o una relazione. Probabilmente lo scopriremo solo in futuro, quando la cantante deciderà di uscire definitivamente allo scoperto.