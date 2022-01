Quanti figli ha Pippo Baudo? Chi sono e che lavoro fanno

Nonostante la celebrità lo abbia accompagnato fin da giovane, forse non tutti sanno quanti figli ha Pippo Baudo, chi sono e cosa fanno.

La vena artistica è sempre stata il motore della sua vita e sin da ragazzo Pippo Baudo si pose il chiaro obiettivo di riuscire a far parte della tv. Nonostante la laurea conseguita in Legge, ha sempre saputo che la sua strada era quella dello spettacolo e fin dagli anni ’60 ha dimostrato il talento necessario per diventarne un cosiddetto ‘mostro sacro’.

Leggi anche——>>>Retroscena pazzesco sul Festival di Sanremo: riguarda Pippo Baudo, ma non solo

Data la sua incredibile popolarità, sono molti gli aneddoti e i dettagli della sua vita noti al pubblico. Eppure forse non tutti sanno quanti figli ha l’amatissimo conduttore di tante edizione del Festival di Sanremo e di un’infinità di altri programmi.

Pippo è stato sposato due volte: la prima con Angela Lippi e la seconda con Katia Ricciarelli, attualmente concorrente del GF Vip 6. Se con il soprano non ha avuto figli, dal primo matrimonio è nata invece, nel 1970, la figlia Tiziana.

Ma Baudo ha scoperto negli anni di avere anche un altro figlio, Alessandro, cresciuti in Australia. Vediamo allora nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sui discendenti del presentatore televisivo.

Tiziana e Alessandro sono i figli di Pippo Baudo: cosa fanno nella vita

Molto riservata, Tiziana ha sempre cercato di mantenersi al margine della fama del padre e di costruirsi una carriera lavorativa indipendente. La donna ha lavorato per un periodo come assistente del padre, ma da circa 20 anni è organizzatrice di eventi per RTL 102.5. Si occupa inoltre della gestione dei booking di ospiti dei vari programmi tv. Sposata dal 2009 col conduttore radiofonico Mirko Mengozzi, è madre di due figli, Nicholas e Nicole. Ecco Tiziana in un’immagine di qualche anno fa:

Leggi anche—–>>>Dove abita Pippo Baudo? Sicuramente non tutti lo sanno: l’avreste mai detto?

Alessandro Baudo, invece, è stato riconosciuto legalmente dal padre solo nel 1996. Alex è nato dalla relazione clandestina di Pippo con Mirella Adinolfi. Quest’ultima però era già sposata e madre e quando seppe di essere incinta, si trasferì con la famiglia in Australia, dove è cresciuto Alessandro.

Solo quando il figlio aveva superato i 30 anni, la donna gli confessò l’identità del vero padre, incontrato poi negli anni ’90. Ospite a Domenica Live qualche anno fa, l’uomo ha raccontato la sua storia ai microfoni di Barbara D’Urso: “Saperlo è stato un po’ uno choc, anch’io sono padre. Non provo affatto rancore. Lo shock rimane, però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti meglio, è una persona pulita e onesta. Da anni ci sentiamo, spesso vengo con mio figlio che ha avuto un bimbo, Pippo Baudo è bisnonno. Purtroppo vivo in Australia, la distanza è tanta”.

Leggi anche—–>>>“Mi promisi di riuscirci”: pazzesco retroscena su Pippo Baudo che lascia tutti senza parole

Anche Alex non ha rinunciato ad una carriera artistica: si dedica infatti alla musica ed è un cantante famoso in Australia.